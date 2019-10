Qu'ils soient modestes ou luxueux, les hôtels sont souvent victimes de vols. Les serviettes et les robes de chambre, entre autres, disparaissent régulièrement. Mais pour certains malfaiteurs plus téméraires et malicieux, ces articles ne représentent aucun défi ni intérêt.

Voici des exemples d'objets inhabituels dont des établissements hôteliers se sont fait dépouiller ces dernières années...

Un piano à queue

Wikipedia/David Maiolo

L'un des établissements du groupe Starwood Hotels s'est déjà fait voler un piano à queue. Déguisés en ouvriers, les trois suspects avaient jeté de la poudre aux yeux des employés en agissant comme si tout était normal.

Il ne s'agissait certainement pas d'amateurs.

Des jouets sexuels

Pixabay.com/sasint

Croyez-le ou non, pour fidéliser leur clientèle, de rares hôtels - notamment au Japon et en Angleterre - offrent la location de vibrateurs et autres jouets sexuels. Après utilisation, ceux-ci sont minutieusement désinfectés (espérons-le!), avant d'être refilés aux prochains visiteurs.

Inutile de dire que certains de ces produits ne sont jamais rendus. Selon les témoignages d'employés, lorsque les voleurs se font prendre la main dans le sac, la majorité d'entre eux sont morts de honte et paient la note, alors que les autres nient tout en bloc!

Un foyer en marbre

flickr.com/denisbin

Imaginez la réaction des préposés du Beverly Wilshire lorsqu'ils ont réalisé qu'un foyer en marbre s'était volatilisé!

Les brigands, qui séjournaient dans l'une des plus belles suites, souhaitaient-ils rapporter un morceau de cet hôtel historique en guise de souvenir ou simplement vendre leur « butin » au plus offrant?

Un tableau d'Andy Warhol

Getty Images

Un tableau peint par le célèbre artiste Andy Warhol faisait la fierté de l'hôtel W de Hong Kong, jusqu'à ce que des amateurs d'art sans scrupules s'en emparent.

Au moment des faits, l’œuvre en question était évaluée à 300 000 $.

Un service de table

Pixabay.com/TerriC

En Californie, un maître d’hôtel a rapporté qu'un client régulier était parvenu à subtiliser un service de table complet. Pour ne pas éveiller les soupçons, ce dernier avait pris l'habitude de quitter le restaurant de l'endroit en emportant avec lui l'un des objets servant à se restaurer.

On raconte qu'après quelques mois, l'individu avait en sa possession des verres, des assiettes, des bols à soupe et à salade, au moins une salière et une poivrière, un beurrier, un jeu d'ustensiles et bien plus.

Il ne lui manque plus que le serveur et le cuisinier.

Des numéros de chambre

Pixabay.com/quimono

À en croire de nombreux gérants d'hôtels, les numéros des portes de chambre disparaissent régulièrement.

Les malfaiteurs romantiques se justifieront en affirmant qu'ils souhaitaient conserver un objet symbolique de la nuit rêvée qu'ils ont passée...

Des matelas

Pixabay.com/sasint

Il existe différents types de matelas et mille et un modèles, mais trouver celui qui nous convient parfaitement n'est pas nécessairement chose facile.

Aux dires d'un représentant de la chaîne Homegrown Hotels, le vol de cette pièce de literie survient à l'occasion.

Un lustre

Unsplash.com/Ryan Ma

À son grand désarroi, la chaîne d’hôtels de luxe Shangri-La Hotels and Resort s'est fait subtiliser un lustre valant plusieurs milliers de dollars.

Le splendide appareil d'éclairage était suspendu au plafond de l'une des suites lorsque les brigands l'ont décroché, avant de prendre la poudre d’escampette. Comment ont-ils bien pu se faufiler jusqu'à l'extérieur sans se faire pincer?

Une baignoire

Pixabay.com/shadowfirearts

À Washington, alors que des travailleurs s’affairaient à rénover la suite présidentielle de l’hôtel Mayflower, l'un d'entre eux s'est sauvé avec... la baignoire.

Sûr de lui, le salarié aurait emprunté l’ascenseur, avant de sortir par la grande porte.

Des cadeaux de Noël

Unsplash.com/Andrew Neel

L'immense sapin décorant le hall d'un hôtel de Dublin s'est déjà fait déposséder de tous ses cadeaux.

Les voleurs ont sans doute perdu leur enthousiasme lorsqu'ils ont réalisé que les boîtes étaient vides.

Tout le mobilier

Flickr.com/Holiday Inn Express San José Airport

Il y a quelques années, un couple d'Américains qui séjournait dans un Holiday Inn a quitté les lieux en emportant tout ce qui se trouvait dans sa chambre. Tout!

La télévision, la chaise, la table à café, la commode, le lit, le matelas, les lampes... Même les rideaux et le fer à repasser avaient disparu.

Sans parler du minibar et de son contenu.

Le duo, qui avait exigé une chambre avec vue sur le stationnement, s'était éclipsé au petit matin à bord du camion de déménagement qu'ils avaient loué la veille. Il faut être pas mal effronté!

(Sources : vivalifestyleandtravel.com, rd.com, cheatsheet.com)