Si vous êtes une fan de trucs mystiques, vous n’avez comme pas le choix de développer une passion pour les cristaux! Ces pierres précieuses scintillantes et colorées sont non seulement magnifiques, elles sont vantées pour leurs bienfaits sur les plans physique, émotionnel et spirituel. En cette Saint-Valentin, osez vibrer au contact des cristaux… et obtenez exactement ce que vous désirez : le grand amour, une nuit endiablée et passionnée, à vous de choisir!

Célibataire, curieuse, aventureuse, épouse, fidèlement et heureusement en couple depuis des années : il en revient à chacune de fêter sa Saint-Valentin de la façon souhaitée. Mais, et si vous aviez envie d’un changement, cette année? D’un bouleversement qui fera chavirer et palpiter votre cœur… Votre intention est de faire de ce 14 février une journée mémorable? Parfait, laissez-vous guider par les cristaux et vous ne serez certainement pas déçue!

Alors, êtes-vous prête à remettre le sort de votre vie amoureuse entre « les mains » de pierres précieuses? Pensez à ce qui vous ferait plaisir et du bien, pour la Saint-Valentin, et référez-vous au petit guide mystique ci-dessous.

Si vous voulez vivre un coup de foudre…

… vous savez, le vrai coup de foudre. La rhodochrosite est là pour ça! Elle vous aidera à atteindre un état émotionnel heureux, satisfaisant et empli d’amour. En vous encourageant à profiter de la vie, cette pierre attirera les énergies positives et les personnes qui sont sur la même vibe que vous!

Si vous voulez transformer une fréquentation en une relation sérieuse…

… parce que vous voyez tellement cette personne dans votre soupe qu’il vous est impossible de vous imaginer continuer de la voir seulement à l’occasion. Le rubis vous aidera à vous sentir davantage courageuse et en contrôle de vos moyens pour dire à l’autre ce que vous ressentez réellement.

Si vous vous remettez péniblement d’une peine d’amour…

… on est de tout cœur avec vous! Ce n’est jamais facile à vivre et encore moins à la Saint-Valentin quand vos proches vous étalent leur bonheur amoureux en pleine face. Courez chercher un grenat! Cette pierre vous aidera à entrevoir une lumière d’espoir au bout du tunnel et vous encouragera à tourner la page.

Si vous voulez célébrer votre célibat tout en vous ouvrant à l’amour…

… car vous êtes une célibataire fière, indépendante et assumée (attention : ça ne veut pas dire « endurcie », ça) et vous avez bien droit de l’être. Mais si une petite partie de votre cœur a besoin de guérir d’une vieille blessure afin de pouvoir s’abandonner à aimer à nouveau, le quartz rose vous est tout indiqué…

Si vous voulez connaître l’extase et satisfaire vos pulsions sexuelles…

… vous savez, celles que vous n’écoutez pas assez souvent? Eh bien, la grande séductrice, chez les pierres précieuses, c’est l’opale! Si vous l’avez en votre possession, elle vous mènera inconsciemment à abattre toutes les barrières qui vous empêchent normalement de réaliser vos fantasmes les plus osés.

Et puis, avez-vous déterminé comment vous voyez votre Saint-Valentin?

