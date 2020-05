On sait enfin comment fonctionne vraiment le jeu Ouija!

Ah, cette fameuse planchette de jeu Ouija! Elle est à la fois curieuse, effrayante et si divertissante… Sans oublier qu’elle est intemporelle puisqu’elle fait partie du paysage des jeux de société depuis de nombreuses années, transmise de génération en génération. Eh bien, sachez que des scientifiques (oui, oui) se sont récemment donnés pour mission de découvrir le mystère entourant ce jeu paranormal!

Le jeu Ouija. Pour vous, il est peut-être synonyme de soirées en pyjama avec vos amies ou d’un séjour perturbant dans un chalet perdu au milieu de nulle part. Il vous a peut-être fait énormément rire ou, au contraire, donné la frousse à de nombreuses reprises. Maintenant, imaginez-vous jouer à ce jeu plusieurs fois par jour, question de comprendre comment le pion, un morceau de bois – appelé la goutte – est en mesure de bouger par lui-même… Vous auriez peur de ne pas pouvoir l’amener vers les mots « au revoir » à la fin d’une de ces sessions et d’être ainsi prise avec un esprit malveillant pour le reste de votre vie? C’est normal d’être curieuse et craintive face aux phénomènes inexplicables! Bref, des scientifiques du Danemark et de l’Allemagne croient, après de nombreuses séances, avoir découvert ce qui fait vraiment bouger le morceau de bois sur la planchette…

Le pouvoir est dans les yeux

La personne en charge de cette récente étude paranormale a demandé à 40 participants (divisés en groupes) de se prêter au jeu, tout en portant un équipement spécial conçu pour suivre les mouvements de leurs yeux. Le scientifique a demandé aux participants de poser le bout de leurs doigts sur le morceau de bois. Ensuite, il leur a dit d’épeler un mot précis, puis de laisser un second mot venir à eux naturellement.

Dans le premier cas, tout est assez simple puisque les joueurs savent déjà vers quelles lettres faire bouger la goutte. C’est après qu’on a droit à un phénomène intéressant… Oui, les scientifiques derrière cette expérience avouent que les deux ou même les trois premières lettres d’un mot sont un hasard, mais ensuite, en observant les mouvements des yeux des participants, il semblerait qu’on pourrait voir qu’ils échangent entre eux – inconsciemment – observant de près les moindres tremblements indicateurs des doigts et des paupières de leurs voisins. C’est ainsi qu’ils s’entendraient sur la suite des lettres, pour en venir à former un mot connu par tout le monde.

En d’autres termes, ces scientifiques sont convaincus que ce sont les mouvements des yeux combinés de chaque joueur qui sont responsables de faire bouger le morceau de bois, pas leurs doigts et encore moins un esprit.

Hum, vraiment? Toutes ces heures de recherche pour en venir à cette conclusion? C’est un peu décevant, on se doit de l’admettre… On préfère, et de loin, l’explication paranormale!

La petite histoire du jeu Ouija

Psitt : le tout premier jeu Ouija a été mis sur le marché au cours des années 1890! Apparemment, il puise son inspiration de « tableaux parleurs », créés à l’époque de la guerre de Sécession par des familles de soldats décédés au combat qui souhaitaient pouvoir faire leurs adieux.

Au cinéma, le jeu Ouija domine le monde de l’horreur! On a pu le voir, entre autres, dans le film de 1973 L’Exorciste, dans la saga Paranormal Activity (dès 2009) et plus récemment dans un long-métrage qui porte son propre nom, Ouija (en 2014 et la suite en 2016).

