Oserez-vous la Journée mondiale de la baignade sans maillot?

Avez-vous des plans pour le samedi 13 juillet? Si vous êtes prête à sortir de votre zone de confort ou que vous avez envie d’écouter cette petite voix fofolle dans votre tête qui vous répète constamment que vous seriez tellement bien à nager sous l’eau sans maillot de bain, c’est votre jour de chance. Effectivement, c’est le deuxième samedi du mois de juillet que se tient la Journée mondiale de la baignade sans maillot de bain. Prête, pas prête : à l’eau!

Quelle drôle d’idée de journée, n’est-ce pas? Mais, la vie serait si ennuyeuse sans une petite touche cocasse par-ci par-là! Toute nouvelle à figurer au calendrier – c’est depuis l’an dernier seulement que le second samedi du mois de juillet est réservé à la Journée sans maillot sous l’eau – cette activité d’un jour se doit néanmoins d’avoir quelques règles de base pour être soulignée dans le respect de tous…

Un petit historique intéressant

À l’évidence, il est impossible de remonter à l’origine même de « l’invention » du skinny-dip ou du bain de minuit (en bon français), car répertorier toutes les personnes qui ont osé se dénuder pour se rafraîchir, au fil de l’histoire, ça demanderait probablement l’équivalent d’une vie de recherches. Par contre, l’expression « skinny-dip » aurait été entendue pour la première fois en 1947. Qui a dit que la fin des années 1940 n’était pas mémorable?

De nos jours, les organisateurs de cette journée audacieuse veulent inciter les gens à se dénuder pour se glisser sous l’eau en plein soleil et pas seulement le soir, comme le veut l’expression « bain de minuit ». Cependant, pour être respectueux, ils incitent les courageux participants à le faire dans un endroit privé (comme la piscine de votre cour arrière, si elle est bien camouflée des regards indiscrets des voisins… et surtout ceux de leurs enfants!) ou encore dans un lieu prévu pour ce type d’activité de nudisme.

Des bienfaits surprenants

Et non, contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’idée de se baigner sans maillot sous le soleil n’est pas que pour répondre à un élan de folie. Semblerait-il qu’il existe une poignée d’avantages à le faire, notamment :

En nageant sans maillot, votre corps en entier est exposé au soleil. Oui, ça veut dire de bien le protéger avec de l’écran solaire, mais ça signifie aussi que vous ferez vraiment le plein de vitamine D!

Votre peau sera moins irritée à votre sortie de l’eau, surtout près des aisselles, à l’aine et à la nuque, bref à tous les endroits avec lesquels votre maillot de bain peut entrer en contact.

Alors, oserez-vous bouder votre maillot de bain avant de vous jeter à l’eau, en ce 13 juillet?

