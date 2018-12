Certains enfants sont plus rusés que d'autres, et ce, dès l'âge du berceau! C'est ce qu'on constate en regardant cette vidéo, captée par caméra nocturne cachée dans la chambre d'un bébé. L'enfant se lève sur son lit en pleurant pour alerter son papa, qui arrive sans tarder à son chevet. En quelques fractions de seconde, le bambin se couche et fait semblant de dormir pendant que son père lui frotte affectueusement le dos avant de repartir. L'enfant se lève à nouveau afin de recommencer son petit jeu, et son papa revient immédiatement lui donner de l'attention.

Mignon comme tout, non? Disons qu'on ne s'attendait pas à ce qu'un si jeune enfant comprenne si rapidement comment on fait semblant de dormir!

Cette vidéo fera un beau souvenir pour les parents, qui pourront montrer à leur enfant dans quelques années à quel point il était un enfant futé... dès son plus jeune âge.

