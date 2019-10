Qu’est-ce que votre assiette du déjeuner révèle sur vous?

Appelez-le déjeuner ou petit déjeuner : il reste néanmoins le premier repas de la journée! Pratique pour assouvir votre faim dès votre sortie du lit le matin, vous ne lui accordez peut-être pas plus d’attention que ça… Vous le dévorez sans vous poser trop de questions, prête à attaquer cette nouvelle journée de vie qui commence! Pourtant, saviez-vous que ce qui se trouve dans votre assiette du déjeuner peut en révéler beaucoup sur votre petite personne?

Vous avez l’habitude de le partager avec votre famille? Ou vous êtes plutôt du type à passer votre temps à éloigner pitou de la table quand vous l’engloutissez? Possiblement que, pour vous, le déjeuner se croque en deux bouchées quand vous êtes dans le transport en commun… D’une façon comme d’une autre, ce petit moment de la journée que vous passez en tête-à-tête avec votre déjeuner est véritablement plus marquant que vous ne pourriez le penser. Voici donc ce que le contenu de votre assiette du petit déj dit sur votre personnalité!

Le classique bol de céréales

Peu importe le type de céréales que vous versez dans un bol – que ce soit un clin d’œil nostalgique au côté sucré et fruité de votre enfance ou que vous en profitiez pour faire le plein de « santé » avec des fibres – et le lait que vous y ajoutez (lait de vache, lait d’amande, lait de soya, etc.), vous êtes une personne très conservatrice. Vous détestez quand quelqu’un ou quelque chose vous oblige à déroger de votre chère routine. Puis, autant dans votre maison que dans votre tête, tout est toujours dans l’ordre!

La rôtie ou le bagel

Vous aimez votre rôtie à peine dorée ou, au contraire, pratiquement calcinée? D’une façon comme d’une autre, ça ne change rien : votre choix de déjeuner indique que vous priorisez le côté pratique, dans tous les aspects de votre vie… L’indécision? Très peu pour vous. Vous arrivez normalement à vous faire une idée en moins de deux. Et, même si vos attentes envers vous-même sont parfois élevées, vous n’êtes pas hyper exigeante envers vos proches, ce qu’ils apprécient énormément.

La crêpe ou le pain doré

Même quand vous êtes pressée, vous prenez le temps de chouchouter un peu votre estomac, le matin! Selon vous, la vie se doit d’être savourée, lentement… Vous vous tenez à bonne distance de l’ennui et des gens qui passent leur temps à se plaindre que rien de bon ne leur arrive. Vous savez que votre destin repose entre vos mains, alors vous vous appliquez à vous réaliser, chaque jour. À noter que vous avez un souci du détail assez impressionnant.

L’œuf

Un œuf cuit dur ou deux œufs crevés, pas grave! Pacifique dans l’âme, vous détestez la chicane. Oh, vous n’avez pas peur de dire votre façon de penser pour autant, mais vous avez l’esprit ouvert et vous êtes toujours prête à écouter les opinions des autres, sans les juger! Vous êtes une personne équilibrée qui n’a aucune difficulté à se faire des amis.

Le yogourt

Au fil des années, le yogourt est parvenu à se tailler une place de choix dans le déjeuner de plusieurs, qu’il soit accompagné de granola et/ou de petits fruits ou pas. Si vous aimez le savourer le matin, sachez que ça veut dire que vous êtes une personne bien sage! En effet, on dit souvent de vous que vous avez une vieille âme, car vous semblez toujours comprendre instinctivement ce que vivent et ressentent vos proches… Ceux-ci se tournent d’ailleurs souvent vers vous pour des conseils.

Vous reconnaissez-vous dans la description de votre choix de déjeuner?

(source : mrcoffee.com)