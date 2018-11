Avez-vous entamé vos achats de Noël? Peut-être même que votre sapin est déjà érigé dans votre salon et que vous avez commencé à glisser quelques cadeaux sous lui! Mais si vous souhaitez vraiment trouver la perle rare pour vos proches, cette année, sachez que vous pouvez vous fier à leur signe astrologique, question d’éviter de vider votre portefeuille pour rien…

Bélier (21 mars au 20 avril)

Offrez-lui un présent en lien avec son passe-temps favori. D’ailleurs, le Bélier se découvre sans cesse un intérêt grandissant pour l’activité physique et les voyages. Des vêtements d’entraînement ou une belle valise sont de bons choix.

Taureau (21 avril au 20 mai)

Le Taureau est un grand sophistiqué, alors il a un penchant pour les belles choses comme un bijou scintillant ou une nouvelle toile à accrocher dans son salon. Nostalgique, le vinyle de son album favori pourrait aussi lui plaire…

Gémeaux (21 mai au 21 juin)

On a parfois l’impression que les Gémeaux sont de vieilles âmes… Ils apprécient les petits plaisirs de la vie, comme la lecture ou le cinéma. Votre magasinage sera donc assez simple : trouvez-lui deux ou trois bon romans et il sera content!

Cancer (22 juin au 23 juillet)

Le Cancer est reconnu pour être sentimental. Aucunement matérialiste, il préfère les petites attentions aux cadeaux hors de prix. Ainsi, offrez-lui une activité que vous pourrez partager avec lui, comme un cours de dégustation de vin.

Lion (24 juillet au 23 août)

Créatif, le Lion accorde beaucoup d’importance à l’aspect esthétique de toute chose. Son intérêt pour l’art est aussi très présent alors, dépendamment de votre budget, des billets pour le théâtre ou un appareil photo feront l’affaire!

Vierge (24 août au 23 septembre)

La Vierge n’aime pas se casser la tête avec les cadeaux et elle ne veut pas que ses proches le fassent non plus! Optez pour quelque chose d’utile : une montre ou un sac à dos, si un voyage figure à son agenda pour la prochaine année.

Balance (24 septembre au 23 octobre)

Avant-gardiste, la Balance aime être à l’affût de tout ce qui est tendance. Pour offrir un cadeau à une Balance, fouillez dans sa garde-robe, mémorisez la taille de ses vêtements, puis demandez ce qui est à la mode, dans une boutique!

Scorpion (24 octobre au 22 novembre)

Le mot d’ordre avec le Scorpion : n’attendez pas à la dernière minute pour lui acheter un cadeau! Celui-ci doit être songé et très personnel… Une pierre précieuse ou un livre sur l’occultisme pourrait satisfaire son côté mystérieux.

Sagittaire (23 novembre au 20 décembre)

Le Sagittaire est aventureux. Il aime se faire surprendre, alors vous pourriez lui organiser une chasse au trésor pour le mener jusqu’à son cadeau! Celui-ci pourrait être lié à une activité de plein-air, par exemple des raquettes.

Capricorne (21 décembre au 20 janvier)

Sortez votre cash! Sans farce, le Capricorne a tendance à être capricieux et, inconsciemment, le luxe attire son attention. Un sac à main griffé, une jolie chaîne ou une vieille édition de son livre préféré : voilà qui devrait le charmer!

Verseau (21 janvier au 19 février)

Petit geek, le Verseau est un fan de gadgets à la fine pointe de la technologie. Ainsi, des écouteurs dernier cri pourraient lui plaire. Un groupie non assumé, le Verseau aime aussi les vedettes, alors achetez-lui le parfum d’une star!

Poissons (20 février au 20 mars)

Lunatiques, rêveurs et sensibles, les Poissons sont toujours émus quand on leur fait un cadeau! Puisqu’ils apprécient le confort et la routine, une bonne idée serait de leur donner un pyjama ou une paire de pantoufles.

Et puis, avez-vous un peu plus d’inspiration pour gâter vos proches, grâce à leur signe astrologique?

