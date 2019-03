Quelle chaussure devriez-vous porter, selon votre signe astrologique?

Acheter une nouvelle paire de souliers… Rares sont celles qui ne trouvent pas cette activité amusante ou même apaisante, à un certain niveau. Quoique votre portefeuille, lui, est loin de trouver ça aussi intéressant que vous! Question de commencer à prévoir votre prochain achat pour faire de la place dans votre étagère pour chaussures, découvrez comment vos pieds aiment être habillés, en fonction de votre signe astrologique…

Bélier (21 mars au 20 avril)

L’espadrille de sport au look futuriste, voire lunaire, convient parfaitement à votre personnalité et à l’humeur impulsive de vos orteils! Ainsi, vos pieds seront prêts à s’envoler, à tout moment de la journée.

Taureau (21 avril au 20 mai)

Professionnelle? Oui, vous l’êtes. Coquette? Vous possédez aussi ce trait de personnalité. Discrète, mais déterminée? Toujours! Impossible de vous tromper avec un talon aiguille, d’une couleur pâle.

Gémeaux (21 mai au 21 juin)

Le bottillon amusant, mais fancy, c’est tout à fait vous! Réservée à vos heures, mais impatiente de faire le party à d’autres, la petite botte noire, de préférence en suède, semble avoir été conçue pour prendre soin de vos pieds.

Cancer (22 juin au 23 juillet)

De nature douce et tempérée, vous aimez les couleurs et les matières apaisantes… Une belle botte (peu importe sa hauteur) d’une teinte bleutée, turquoise ou verte, ornée de velours, ça vous plairait, n’est-ce pas?

Lion (24 juillet au 23 août)

Vous avez du caractère et vous ne vous en cachez pas. Après tout, on gagne quoi à être discrète? Ainsi, vous êtes plus du type jolis talons hauts roses portés sans bas de nylon que grosses bottes de cuir.

Vierge (24 août au 23 septembre)

La botte blanche. Inutile de chercher plus loin. La pureté d’un paysage d’hiver vous enchante toujours et vous êtes une personne aux valeurs bien arrêtées. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire ça simple?

Balance (24 septembre au 23 octobre)

Vous êtes tellement du genre à assortir le vernis à ongles de vos orteils à la couleur de vos chaussures, lorsque vous avez un événement spécial! Pas le choix : ça vous prend donc une sandale à bout ouvert, idéalement très colorée.

Scorpion (24 octobre au 22 novembre)

Le look « écailles de serpent », selon vous, est un passe-partout… et vous avez raison, du moins, dans votre cas! Son audace et son côté imposant et séducteur se marient bien à votre personnalité. Le look serpent en bottillons, oui SVP!

Sagittaire (23 novembre au 20 décembre)

Un tantinet paresseuse et impatiente, vous n’aimez pas savoir que vous êtes en train de perdre du temps, peu importe la tâche que vous accomplissez. La sandale qui se glisse rapidement dans le pied est donc votre meilleure amie.

Capricorne (21 décembre au 20 janvier)

Vous savez où vous allez, dans la vie! Votre détermination pointe toujours dans une direction précise, sans nécessairement l’imposer aux autres… La chaussure à bout pointu, oui, c’est vraiment vous!

Verseau (21 janvier au 19 février)

Vous n’avez qu’une seule vie à vivre… C’est ce que vous vous répétez tous les matins, prête à dévorer une nouvelle journée! Puisque vous refusez de vous ennuyer, la botte métallique mettra encore plus de piquant dans votre quotidien.

Poissons (20 février au 20 mars)

Vous êtes tellement créative que vous pourriez transformer en œuvre d’art tout ce que vous touchez du bout des doigts! Ainsi, votre côté excentrique doit se refléter sur vos pieds : allez-y avec un talon aiguille à motifs éclatants.

