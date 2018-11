Quelle plante devriez-vous avoir à la maison, selon votre signe astrologique?

Un peu de verdure à la maison, on dirait que ça fait toujours du bien au moral, même si c’est inconsciemment! Que vous ayez le pouce vert ou non, la présence d’une plante – ou deux, ou trois – chez vous égaye certainement votre quotidien. Vous souhaitez vous trouver une nouvelle « colocataire » verte? Découvrez quelle plante s’entend à merveille avec votre personnalité, selon votre signe astrologique!

Bélier (21 mars au 20 avril)

La plante carnivore serait votre alliée numéro un. L’aspect impatient de votre personnalité vous mène parfois la vie dure, même si vous le laissez faire sans rien dire… Mais vous ne manquez jamais de mordant, comme cette plante!

Taureau (21 avril au 20 mai)

L’anthurium est une plante exotique qui a une floraison exceptionnelle et qui n’est pas trop capricieuse. Et vous, vous êtes loin d’être exigeante! Vos proches aiment la constance et la tranquillité que vous leur apportez.

Gémeaux (21 mai au 21 juin)

Le bambou, spécialement celui qu’on qualifie de « bambou porte-bonheur », est tout indiqué pour votre signe. Créative et intelligente, vous aimez attirer l’attention… un peu comme un bambou qui se démarque dans votre maison!

Cancer (22 juin au 23 juillet)

Votre intuition et votre compassion vous permettent de deviner des situations bien avant qu’elles ne se produisent, afin de vous y adapter. Comme vous, le lis de la paix peut s’adapter à n’importe quel environnement.

Lion (24 juillet au 23 août)

Avec ces belles petites fleurs colorées – d’un mauve éclatant – la violette africaine charme au premier regard. Votre pouvoir de séduction vous attire également plus de « oui » que de « non », sur tous les aspects de votre vie!

Vierge (24 août au 23 septembre)

Ah l’orchidée! Impossible de ne pas la trouver belle… mais difficile et complexe, aussi! Vous avez tendance à vous mettre vous-même la barre haute, car vous aimez performer et briller, aux yeux de tous…

Balance (24 septembre au 23 octobre)

Vous avez un bon sens de l’observation et vous aimez avoir une vue d’ensemble sur ce qui se déroule autour de vous… Le kokedama, cette sphère de mousse japonaise, est à son meilleur lorsque suspendu, au centre de l’attention.

Scorpion (24 octobre au 22 novembre)

Vous avez déjà songé à avoir un piment d’ornement, à la maison? Eh bien, optez pour un plan de chili! Sans farce, ce type de plan, avec ses piments d’un rouge vif, représente bien votre passion, votre intensité et votre fougue.

Sagittaire (23 novembre au 20 décembre)

Le lis gloriosa, aussi connu sous le nom de lis glorieux, est majestueux et spectaculaire. Il aime s’étendre et prendre de la place, tout comme vous! Une véritable boule d’énergie, vous tenez à toujours vous démarquer des autres.

Capricorne (21 décembre au 20 janvier)

Oh que vous êtes têtue, vous! Loin d’être nécessairement un défaut, vous savez ce que vous voulez, mais vous boudez si vous ne l’obtenez pas… Le poinsettia a besoin de bonnes conditions pour fleurir. Ça vous dit quelque chose?!

Verseau (21 janvier au 19 février)

La tillandsia, une plante aérienne, aime la chaleur, mais souhaite tout de même évoluer dans un environnement bien aéré. À votre image, elle est indépendante et préfère prendre soin d’elle-même, plutôt que de se fier aux autres!

Poissons (20 février au 20 mars)

Vous avez l’esprit libre : vous refusez de vous fixer des limites et vous allez là où vos rêves vous mènent… Le caoutchouc est aussi facile à vivre que vous! Flexible, il aime autant prendre l’air que se reposer à l’intérieur.

Et puis, vous reconnaissez-vous dans votre plante du zodiaque?

Psitt: nous avons des horoscopes tous les jours, tous les mois et durant toute l'année, une gracieuseté de notre astrologue Ginette Blais!

Vous aimerez aussi