Avec les téléphones intelligents et les réseaux sociaux, les selfies sont devenus monnaie courante. Cette tendance pousse des gens vers la chirurgie esthétique, alors que le selfie déforme leur visage en grossissant leur nez. De plus en plus de gens se tournent vers la chirurgie pour améliorer leur apparence sur les réseaux sociaux. C’est ce qu’avait indiqué un sondage réalisé auprès de chirurgiens esthétiques.

Une fausse image de nous-même?

Des chercheurs américains ont voulu comprendre si la technique du selfie n’était pas plus particulièrement en cause, parce qu’elle donnerait aux individus une fausse image d’eux-mêmes.

Ils ont donc calculé de quelle façon un selfie déforme les proportions réelles d’un visage.

Une question de proportion

Parce que, dans un selfie, l’objectif est très proche du visage, ce qui apparaît au centre de l’image est grossi par rapport à la périphérie. Ainsi, lorsque le téléphone est tenu à 30 cm d’un visage, le nez paraît dans l’image 30% plus grand qu'il ne l'est en réalité.

Lorsqu’une photo est prise par une autre personne, soit en moyenne à 1,5 mètre de la personne photographie, il y a également une petite distorsion, mais qui n’est de 7% et donc à peine perceptible.

Donc même en passant sous le bistouri, le nez paraîtra toujours plus gros dans un selfie. Autant prendre ses distances avec les selfies et le problème sera réglé !