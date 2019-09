Sexe: 7 études scientifiques complètement loufoques

On se demande parfois ce que les scientifiques font de leurs journées, surtout quand on voit les études sur lesquelles ils se penchent. Quelle est la meilleure heure pour avoir un rapport sexuel? Quel signe est infidèle? Ou encore quelle type de femme est la meilleure au lit? On vous présente 7 études scientifiques complètement farfelues...

Faites l’amour à 7 h 30

The Sun en Angleterre a publié une étude démontrant que le corps produit son maximum d’hormones sexuelles à 7 h 30. Une étude italienne vient la confirmer, ajoutant que c’est le meilleur moment pour faire un bébé et avoir un orgasme…

Le A séduit les hommes

Un site de rencontre a réalisé une étude auprès de 17 628 femmes. Il semble que les femmes dont le prénom finit par un A ont plus de partenaires sexuels que les autres. En moyenne, une femme aurait 4,4 partenaires masculins contre 9,7 pour les Jessica ou Vanessa de ce monde. Il semble que la raison soit une consonance exotique du prénom.

Le signe le plus infidèle

Un site de rencontre spécialisé dans l’adultère a men. Une enquête auprès de 2083 membres. Les sagittaires seraient les plus infidèles (16 %), suivi par les Verseaux (15 %) et les Gémeaux (13 %).

Les plus fidèles seraient les Scorpions.

Un orgasme? Mettez des bas!

L’équipe de l’Université de Groninge en Hollande a décidé de savoir si le fait de porter des bas donnait de meilleures orgasmes aux femmes… Résultat? Portez des bas les filles! 80 % des femmes interrogées atteindraient l’orgasme contre 50 % pour celles qui n’en portaient pas. (L’histoire ne dit pas comment ils ont pu avoir cette idée!)

Brune, blonde, rousse…

Les scientifiques anglais se sont penchés sur les performances des femmes selon leur couleur de cheveux. Pour 58 % des hommes, les brunes sont les plus performantes, loin devant les blondes (16 %), celles aux cheveux noirs (12 %) et les rousses (9 %).

Mauve=sexe

Décidément, les British aiment les études sur le sexe! Ils ont décidé de savoir quelle couleur influence les rapports sexuels… 2000 couples ont témoigné et il en ressort que ceux qui ont des murs peint en mauve ou des meubles de cette couleur feraient l’amour trois fois par semaine. C’est deux fois plus que ceux qui ont des murs gris. Une chance, le rouge, le bleu ciel et le rose sont aussi des couleurs favorables. Par contre, on évite, le vert et le beige… Apparemment, les couples qui vivent dans ces couleurs font l’amour moins de deux fois par semaine.

Petits testicules, meilleurs papas

Des anthropologues de l’université de Géorgie ont découvert que la taille des testicules et la paternité avaient un lien. Apparemment, les hommes avec de petits testicules démontraient un engagement paternel plus grand. Toujour selon ces anthropologues, ce serait parce qu’ils s’occupent de leurs enfants que la taille de leurs testicules diminueraient. Un conseil mesdames, gardez cette info pour vous!