Le 2 février aura lieu le Super Bowl LIV. Disputé sous le chaud soleil de Miami, il mettra aux prises les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City.

Comme tous les ans, ce rendez-vous sportif servira de prétexte pour se retrouver entre amis, manger des nachos et commenter les fameuses publicités!

Si vous n'êtes pas familier avec les règles du jeu du football américain, laissez-moi vous aider à les démystifier. La soirée n'en sera, je l'espère, qu'encore plus divertissante!

Tout d'abord, chaque équipe compte 11 joueurs sur le terrain.

La partie dure une heure. Elle est divisée en quatre quarts de 15 minutes. Le temps s'arrête souvent entre deux séquences, selon le type de jeu effectué.

C'est le quart-arrière qui mène l'attaque. Habituellement, il essayera de compléter une passe à l'un de ses receveurs ou il remettra le ballon au porteur (l'armoire à glace qui se tient à ses côtés et qui court très vite!).

Getty Images. Patrick Mahomes, le jeune quart-arrière des Chiefs.

Les joueurs de l'attaque qui sont entassés sur une ligne imaginaire (la « ligne offensive ») ont pour mandat de protéger leur quart-arrière. C'est à cette position qu'évolue le Québécois Laurent Duvernay-Tardif (retenez bien ce nom, nous y reviendrons).

Getty Images. Les joueurs de la ligne offensive (à gauche) font face à ceux de la ligne défensive (à droite).

Ceux qui font face à la ligne offensive n'ont qu'une mission : percer ce mur et renverser celui qui héritera du ballon. Ou du moins, le presser.

Mais attention, gare aux pénalités. Il est interdit, entre autres, d'agripper le masque ou de foncer avant que le ballon ne soit en jeu.

Getty Images. Le Québécois Laurent Duvernay-Tardif, des Chiefs.

La formation qui n'a pas le ballon doit tout faire pour empêcher ses adversaires d'avancer vers la zone des buts. Ceux-ci ont quatre tentatives (« essais ») pour franchir une distance d'au moins dix verges (environ neuf mètres). S'ils y parviennent, ils obtiennent quatre autres essais. Et ainsi de suite.

Dans la très grande majorité des cas, une séquence à l'attaque se conclura par :

- un touché (un joueur pénètre dans la zone des buts adverse avec le ballon);

- un placement (un botté entre les poteaux);

- un dégagement (l'attaque n'a pas été en mesure d'avancer suffisamment sur le terrain)

- une interception (l'équipe en défense attrape le ballon);

- un échappé (l'équipe en défense s’empare d'un ballon échappé).

Getty Images. C'est entre ces poteaux que le botteur doit ennoyer le ballon.

Le touché vaut 6 points (+1 point extra si le botté qui suit entre les poteaux est réussi). Le placement vaut 3 points.

Par ailleurs, les chanteuses Jennifer Lopez et Shakira se produiront lors du fameux spectacle de la mi-temps. Ça promet.

Qui remportera cette 54e édition du Super Bowl? Hum, difficile à dire. Les Chiefs de Kansas City ne sont que très légèrement favoris. La rencontre s'annonce serrée et excitante!

Voici quelques anecdotes, statistiques et faits divers surprenants à mémoriser. Glissez-les dans vos conversations afin d'épater la galerie dimanche soir!

1. Cette année, le prix moyen pour la diffusion d'une publicité de 30 secondes est de 5,6 millions de dollars US.

Planters. Mr Peanut sera en vedette dans une pub du Super Bowl 2020.

2. Environ le tiers des billets achetés pour le Super Bowl seront déclarés comme des dépenses reliées au travail.

3. On estime qu’aux États-Unis, durant le spectacle de la mi-temps, environ 1,3 milliard de litres d’eau seront « flushés » par la centaine de millions de téléspectateurs. C’est la quantité d’eau qui tombe des chutes du Niagara durant sept minutes...

4. Toujours chez nos voisins du Sud, les ventes d'antiacides devraient augmenter d’environ 20% le lendemain du Super Bowl.

Procter & Gamble

5. Les absences au boulot seront en moyenne 6% plus élevées qu’à l’habitude lundi matin.

6. Au cours de la soirée, le nom de Laurent Duvernay-Tardif sera souvent prononcé, tant par vos proches que par les commentateurs de RDS. Il s'agit du premier Québécois à prendre part au Super Bowl, et c'est aussi le seul joueur de la NFL à avoir complété ses études en médecine. Eh oui, il est docteur!

7. Depuis le premier Super Bowl disputé en 1967, aucune équipe ne s’est fait blanchir (zéro point marqué).

Les revendeurs font des affaires d'or à l'aube du Super Bowl. Récemment, un amateur bien nanti a dépensé la modique somme de 60 000 $ US pour une paire de billets à proximité du terrain...

$60,010.50: What someone paid, including fees, for two seats in the 72 Club for Super Bowl LIV. Includes free food and alcohol, waiter service and seats and TV are meant to simulate your living room. pic.twitter.com/SnFv3PrkfO