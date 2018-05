Ce chiot atteint d'une anomalie est un touchant modèle de persévérance

Voici une histoire de persévérance qui saura vous inspirer, et ce, même si le protagoniste est un berger allemand! Cette chienne est née avec un syndrome qui l’empêchait de pouvoir se tenir sur ses pattes sans glisser. Lorsqu'elle a été trouvée, abandonnée dans une boîte, plusieurs croyaient à tort qu’elle avait été écrasée et qu’elle resterait paralysée. Alors que les techniciens en santé animale étaient sur le point de l’euthanasier, un des vétérinaires a eu la bonne idée d’attendre d’avoir un second avis, car il avait un doute qu’il s’agissait d’autre chose.

Page Facebook The Dodo

Un deuxième avis qui a tout changé

Quand les membres de sa famille adoptive ont vu pour la petite bête pour la première fois, ils se sont immédiatement attachés à elle. À cause de sa position aplatie comme une étoile de mer, ils ont décidé de la nommer Starfish. Lors de cette première rencontre, Leigh Anne Gray devait prendre la femelle dans ses bras en la tenant par les côtés plutôt que sous le ventre. Elle était plate comme une crêpe. Malgré tout, sa future maman humaine n’a pas voulu s’en défaire, et elle a décidé qu’elle allait tout faire pour aider cet être poilu à quatre pattes.

Après quelques tests, la famille a eu la confirmation que l'animal de compagnie était atteint du syndrome du chiot nageur, une anomalie qui se traduit par une incapacité à se tenir debout ou même ramper. Heureusement, il est possible de traiter cette pathologie, qui peut être mortelle si rien n’est fait.

Ils ont alors débuté un programme d’entraînement qui consistait à soulever le bassin du chiot en attachant un bout de tissu sous son vendre, afin que ses jambes soient sous lui. Petit à petit, l'animal a réussi à marcher sur ses pattes. Au début, il continuait à glisser sur le côté sans se décourager, mais ses progrès sont rapidement devenus apparents.

Comme vous pouvez voir dans cette vidéo, la petite bête ne se rend pas compte qu’elle est différente, et elle se relève à chaque fois qu’elle glisse par terre. Sa détermination est un exemple pour nous tous!

Des progrès importants

Encouragée par les progrès de Starfish, sa famille d’adoption a continué ses efforts pour aider l’animal avec ses traitements de physiothérapie, en plus de demander l’aide d’experts qui travaillent dans un centre de réadaptation pour animaux.

Après quelques mois d’effort, cette adorable créature est désormais capable de se promener partout et elle adore courir. C’est bien pratique, car le chien suit ses maîtres à la trace, partout où ils vont.

Encore une belle histoire au royaume des animaux!

