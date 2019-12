Un Noël en mou chic, est-ce que c’est vraiment possible?

Ah le temps des Fêtes! C’est certainement la période de l’année la plus magique, mais aussi la plus stressante. Même si vous essayez de vous dire que ce sera différent cette année, c’est immanquable : votre cœur s’emballe... et vous recommencez à respirer le 2 janvier! Puisqu’une bonne part de cette angoisse est liée à votre look festif, pourquoi ne pas prioriser le confort, tout en restant chic? Peut-être que votre petit cœur en sera lui aussi plus décontracté!

Vous êtes possiblement en train de vous dire : « Mais du mou chic, c’est quoi ça? Qu’est-ce que cette espèce inconnue mange en hiver? ». Ça tombe bien qu’on soit pratiquement l’hiver, n’est-ce pas? Sans farce, la mode molle – ou plus communément appelée la tendance pour le linge mou – a la cote depuis quelques années. Après avoir vu les pantalons de jogging, les leggings, les gros bas de laine portés en évidence pour arriver juste au-dessus de la botte et le fameux hoodie (chandail en coton ouaté à capuche) envahir les restaurants à déjeuner à l’heure du brunch le week-end, il est normal qu’ils se retrouvent de plus en plus partout. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche le confort. C’est réconfortant et rassurant du linge mou, après une semaine éprouvante de travail ou de cours à l’université. Nul besoin de dire qu’une fois qu’une personne a adopté le mou, elle en devient rapidement accro!

Comment faire honneur au mouvement mou à Noël

Le secret est dans la façon d’agencer vos vêtements. C’est certain que si vous vous présentez à toutes vos soirées et sorties du temps des Fêtes vêtue de mou de la tête aux pieds, ça risque peut-être de froisser certaines personnes qui penseront que ça ne vous fait ni chaud ni froid d’avoir été « sélectionnée » pour entamer la nouvelle année avec elles. Bref, en ce moment, le legging à motifs d'hiver (flocons, sapins, patins, etc.) et Noël (boucles de cadeaux, renne, le lutin avec son inséparable tuque, etc.) est super tendance et vous n’aurez aucune difficulté à le trouver dans les magasins. Du coup, il vous suffit de le porter avec une longue tunique confortable et le tour est joué! Si vous préférez opter pour le chandail traditionnel avec la grosse face du père Noël dessus, mettez-le avec une jupe que vous possédez déjà, la plus confortable de votre garde-robe. Ça, ça veut dire ni trop courte ou ajustée (surtout si vous savez que vous aurez droit à tout un festin où on vous reçoit). Si vous vous faites une jolie coiffure ou un petit maquillage festif (rouge à lèvres, paillettes sur les paupières, vernis rouge, etc.), cette petite touche donnera du punch à votre tenue plus relaxe. C’est un bon compromis?

Si vous préférez vous tenir loin des vêtements « officiels » de Noël, votre chemise à carreaux préférée peut très bien faire l’affaire. Agencée à un legging ou à un pantalon noir tout simple, si vous portez quelques bijoux scintillants, vous ne devriez pas trop détonner. Et puis, rien ne vous empêche de traîner avec vous un pantalon de jogging si vous désirez vous changer au cours de la soirée. Après tout, certaines personnes trimballent des pantoufles, alors à chacune sa source de confort pour emporter!

C’est le temps de débuter une tradition

Bon, là vous vous dites peut-être que vous avez quand même peur de vous sentir à part dans vos vêtements mous mais chics, alors que paillettes et souliers en cuir vernis sont à l’honneur. Mais non : osez être la première à démontrer que le temps des Fêtes n’a pas absolument à être fancy et glam, que c’est votre présence qui compte et non pas ce que vous portez! Qui sait, vous allez possiblement ainsi inspirer les autres convives et démarrer une nouvelle tradition de Noël mou chic. Parce que de toute façon, trouvez une seule personne qui n’aime pas les soirées avec thématique. Ça pourrait même devenir une petite compétition amicale année après année : qui réussit à porter le mieux le mou chic!

Vive le party mood!

Le temps des Fêtes est souvent une des périodes de l’année où la majorité des personnes a au moins deux ou trois jours consécutifs de congé pour décrocher. C’est pourquoi on dirait qu’il n’y a parfois pas de logique : comment vous sentir à l’aise et loin des soucis du bureau alors que vous portez encore le veston et les bas de nylon?

Choisir le mou chic, à Noël, c’est inconsciemment se ficher complètement de se salir et ne pas hésiter une seule seconde à suivre les autres sur la piste de danse improvisée dans le sous-sol de votre tante, alors que vous avez un verre de vin ou d’eggnog (lait de poule) entre les mains. Au diable les taches! Vos fringues de look mou chic se nettoient certainement à la laveuse et sécheuse, alors vous ne serez pas obligée d’aller saluer votre nettoyeur durant le congé des Fêtes.

Le verdict : un Noël en mou chic, l’essayer c’est l’adopter! Il n’y a pas que votre cerveau qui a besoin d’une petite pause durant le temps des Fêtes, alors cessez de culpabiliser et offrez du confort à votre corps, cette année.

