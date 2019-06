Top 10 des prénoms de chat les plus populaires en 2019

L’année 2019 est loin d’être terminée, mais comme on aime bien s’amuser avec les palmarès de toutes sortes, en voici un qui retiendra certainement autant votre attention que ce fut le cas pour nous… Parce que minet occupe une place bien spéciale dans votre cœur, le choix de son prénom n’en n’est pas un à prendre à la légère! Voici donc le top 10 des prénoms de chat – autant pour les mâles que les femelles – les plus populaires jusqu’à maintenant cette année.

Oublions les « Minou », « Moustache » et « Ti-Mine » qui, on va se le dire, manquent un peu d’imagination! Désormais, il semblerait que ce sont les prénoms d’humains qui ont la cote, chez les animaux à quatre pattes, du moins chez les félins. Puis, comme c’est le cas pour les enfants nouveau-nés, la tendance serait également au prénom court – cinq lettres maximum dans la plupart des cas – en 2019.

On peut donc remercier les chercheurs qui ont décidé de satisfaire notre curiosité en effectuant une étude auprès de 34 000 fiers propriétaires de chats. Résultat : un palmarès pour les mâles et un autre pour les femelles. Chats de ce monde, les projecteurs sont sur vous pour les prochaines minutes, miaou!

Top 5 des prénoms pour les mâles

Oscar Charlie Alfie (psitt : plusieurs prédisent que ce prénom sera bientôt remplacé par Archie, en raison du nouveau bébé royal britannique, le fils du prince Harry et de Meghan Markle!) Jasper Milo

Top 5 des prénoms pour les femelles

Poppy Molly Luna Bella Daisy

À l’évidence, les prénoms se terminant par les lettres « y » et « a » sont les favoris, du côté des chattes.

D’autres incontournables

Une poignée d’autres prénoms se démarquent parmi la liste des plus populaires, comme Lily et Rosie, pour les femelles, et Léo et Harry (tiens, tiens, encore de l’influence royale!), pour les mâles.

Parmi les appellations félines les plus farfelues, parce que oui, il y a encore des prénoms autres que ceux qui s’apparentent à celui d’un humain, on craque pour Brocoli, Tofu et Couscous! Notre prédiction : les prénoms de type alimentaire (et végétaliens?) se trouveront bientôt au top des palmarès, pour les chats.

