10 des clowns les plus effrayants dans l'histoire du cinéma et de la télé

Censé faire rire les gens, le clown est parfois représenté comme un être machiavélique qui prend plaisir à terroriser, à menacer et à mutiler d’innocentes victimes.

Les films et les séries d’horreur mettant en scène ce type de personnage à glacer le sang sont nombreux. Quelques-uns d'entre eux sont si convaincants qu'ils nous incitent à barrer notre porte à double tour et à laisser une lumière allumée avant d'aller au lit.

Par simple précaution.

Ce n'est pas surprenant si certaines personnes souffrent de coulrophobie, la peur des clowns. Si tel est votre cas, cette liste de bouffons terrifiants ne vous est évidemment pas destinée...

Le capitaine Spaulding - La Maison des mille morts (2003)

Maple Pictures

Personnifié de main de maître par l'acteur Sid Haig, le capitaine Spaulding est l’œuvre du réalisateur Rob Zombie.

Introduit de manière sanglante dans La Maison des mille morts (2003) et dans The Devil's Rejects (2005), ce sinistre clown a repris du service en septembre 2019 au sein du troisième long métrage de la saga, intitulé 3 from Hell.

Pennywise – Ça (2017)

New Line Cinema

Sorti tout droit de l'imaginaire de Stephen King, Pennywise incarne le clown machiavélique par excellence. En 2017, l'adaptation cinématographique du roman Ça a récolté des recettes de plus de 700 millions de dollars au box-office à l'échelle planétaire.

Sans connaître autant de succès, la suite (Ça : Chapitre 2) a elle aussi suscité l'attention de nombreux fanatiques.

Le clown de Poltergeist (1982)

Warner Home Video

Dans la production originale de la trilogie Poltergeist, la scène où le jeune garçon est assailli par son jouet a fait faire des cauchemars à toute une génération.

En 1982, les ventes de clowns ont certainement chuté de façon vertigineuse dans tous les magasins.

Twisty le Clown - Histoire d'horreur (2014)

Chaîne FX

En plus de pouvoir compter sur de nombreux adeptes au Québec, la série télévisée américaine Histoire d'horreur (American horror story) connaît un franc succès chez nos voisins du Sud.

Campé par John Carroll Lynch dans les saisons 4 et 7, Twisty le Clown crève littéralement l'écran.

Les clowns de Killer Klowns from Outer Space (1988)

Creswin Distribution

Que se produit-il lorsque des clowns extraterrestres font irruption dans un paisible petit village?

À en croire le scénario du long métrage Killer Klowns from Outer Space, la réponse est : un drôle de carnage.

Le clown de The House on Sorority Row (1983)

Citadel Films

Autre film culte des années 80, The House on Sorority Row met en scène un groupe d'étudiantes membres d'une fraternité.

Après avoir fait une blague qui a très mal tourné, une à une, elles sont traquées et assassinées par un clown sadique qui n'entend pas à rire.

Frowny le clown – Clown (2014)

Dimension Films

Déçu que le bouffon qui devait animer l'anniversaire de son fils n'ait pu se présenter, un père de famille bien intentionné se glisse dans un costume de clown maudit.

Impuissant, il se transformera peu à peu en un être diabolique. C'est ce qui s'appelle gâcher le party.

Le clown de Bienvenue à Zombieland (2009)

Columbia Pictures

Dans la comédie d'horreur Bienvenue à Zombieland, la majorité des humains ont été transformés en zombies.

Lorsqu'une poignée de survivants trouve refuge dans une foire, l'un d'entre eux croise le chemin d'un clown particulièrement hideux et menaçant.

Stitches - À mourir de rire (2012)

Entertainment One

Plusieurs années après avoir perdu la vie lors d'une fête d'enfants, le clown Stitches revient hanter les responsables.

Assoiffé de sang, il prend un malin plaisir à tuer de manière atroce.

Le clown de Terrifier (2017)

Netflix

Rien n'est plus effrayant qu'un clown psychopathe. Surtout lorsque ce dernier prend plaisir à mutiler ses pauvres victimes agonisantes.

À ce chapitre, difficile de trouver plus cruel que celui du film Terrifier.

Cette nuit, faites de beaux rêves...