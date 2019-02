Un bouquet comestible pour la Saint-Valentin?

Cette année, oubliez le chocolat, les petits cœurs à la cannelle, la lingerie sexy et le traditionnel bouquet de roses rouges, pour la Saint-Valentin! Après tout, tant qu’à surprendre la personne aimée et lui faire vraiment plaisir, pourquoi ne pas lui offrir quelque chose de totalement différent… et qui se mange? En ce 14 février, plusieurs compagnies mettent de l’avant une nouvelle stratégie marketing qui pourrait facilement devenir une tendance : les bouquets comestibles.

C’est vrai, quand on y pense, le classique bouquet de roses, aussi beau soit-il, finit par dépérir à vue d’œil, jusqu’à s’éteindre complètement, après quelques jours. Le bouquet comestible, lui, a donc un sérieux avantage dès le départ : d’accord, il finit par disparaître assez rapidement aussi, mais pas sans avoir laissé un bon goût dans la bouche!

Une habitude romantique bien ancrée

Chaque année, même si plusieurs personnes se plaisent à crier sur tous les toits que la Saint-Valentin n’est qu’une fête commerciale bonne pour permettre aux fleuristes, chocolatiers et bijoutiers de se remplir les poches, tout le monde semble au rendez-vous. En effet, la personne moyenne dépenserait jusqu’à 162$ en cadeaux et repas au restaurant, le 14 février. Fait surprenant : la facture des amoureux de la fête de Cupidon augmenterait parfois de 6%, d’une année à l’autre. Sans grande surprise, la majorité des personnes ressortent de leur magasinage de la Saint-Valentin avec du chocolat ou des bonbons (à 52% selon un sondage) et des fleurs (à 35%, selon le même sondage). Mais que fait le 13% restant de la population? Mystère…

Sucré ou salé : laissez-vous tenter!

Mais ça, c’était avant l’arrivée des bouquets comestibles sur le marché. Et si ce 13% de la population était du type à sortir des sentiers battus? Qui sait : avec des prix pouvant varier de 50$ à 80$ (pour certains de ces produits), peut-être que l’engouement de déguster à deux un bouquet pourrait prendre son envol, au cours des prochaines années?

Ce qui est intéressant, c’est qu’il y en a pour tous les goûts, autant pour les dents sucrées parmi vous que les insatiables de salé. Avec des choix aussi succulents qu’un bouquet au bacon, aux cornichons, au bœuf séché, aux jujubes, aux beignes ou encore aux guimauves, les papilles gustatives de madame et de monsieur peuvent s’attendre à tout un party!

Puis, oserez-vous avec un bouquet comestible pour la Saint-Valentin?

(source : usatoday.com)

