Une boulette à la viande ou au poulet, ou encore pourquoi pas une recette maison de végé-burger aux lentilles ou aux haricots noirs? Ce ne sont pas les choix qui manquent lorsque votre estomac crie famine et que tout ce qu’il réclame est un hamburger bien gras et dégoulinant de sauce! La beauté de la chose avec le burger c’est qu’il s’est personnalisé, au fil des années… Ainsi, en cette Journée nationale du hamburger, le moment est venu de le vénérer.

La saison du BBQ est enfin arrivée car, beau temps mauvais temps, les vrais de vrais adeptes du grill trouveront toujours une façon de cuisiner leurs mets favoris de la manière la plus estivale et savoureuse possible! Parmi lesdits mets favoris de l’été, on retrouve évidemment le hamburger à toutes les sauces : au bœuf, au poulet, en formule végétarienne ou végétalienne et même au poisson. Du coup, ce n’est pas si surprenant d’apprendre que la Journée nationale du hamburger s’inscrit au calendrier le 28 mai, une date plus qu’appropriée pour bien déguster les joies alimentaires de l’été.

La petite histoire du fameux burger

En passant, burger ou hamburger : libre à vous de l’appeler comme vous le voulez, on n’est pas ici pour vous juger! Selon la légende, cette sorte de sandwich aurait vu le jour quelque part au début des années 1800, en Allemagne. Précisément de la ville d’Hambourg, d’où le nom « hamburger ». La recette aurait été importée aux États-Unis vers le milieu du même siècle. C’est là que le hamburger a connu son apogée : depuis les années 1950, il est carrément un des emblèmes de la cuisine américaine!

À chacune son hamburger

Peu importe à quel coin de la planète il se trouve, le burger ne se sent jamais seul, puisqu’il est toujours accompagné de ses fidèles fans. Il fait partie des habitudes alimentaires de bien des peuples. Par exemple, 46% des Canadiens mangeraient au moins un hamburger par semaine. Wow, c’est près de la moitié du pays ça, c’est impressionnant! Puis, pour 56% des mangeurs de burger, il est primordial qu’ils puissent eux-mêmes créer leur sandwich, selon les préférences de leurs papilles gustatives. Ainsi, un sondage a été fait pour établir les garnitures les plus populaires à ajouter pour pimper un burger. Et le top 5 se présente ainsi :

cornichon tomate laitue oignon bacon

Bonne Journée nationale du hamburger… et n’oubliez pas : votre burger, vous le savourez comme vous le voulez!

(sources : nationaldaycalendar.com, burgerweb.com, restobiz.ca et msn.com)