Un vibrateur contrôlé à distance par une montre intelligente!

On n’a plus les jouets sexuels qu’on avait! Comme quoi les avancées de la technologie peuvent encore nous étonner… Que ce soit par simple curiosité ou pour satisfaire un de vos fantasmes sexuels, sachez qu’il sera bientôt désormais possible de contrôler un vibrateur à distance, simplement en sélectionnant quelques commandes sur une montre intelligente. De quoi vous faire surprendre par votre partenaire au moment où vous y attendez le moins!

Mais qui a eu cette idée de génie qui divisera certainement le commun des mortels en deux clans : d’un bord les affamés de curiosité sexuelle et de l’autre les personnes intimidées ou outrées? C’est le fabricant de jouets sexuels à la fine pointe de la technologie OhMiBod qui promet une telle innovation stimulante.

Oui, il y a une application pour ça!

Donc, spécifiquement, ce fameux contrôle sensoriel se fera à distance à l’aide d’une application pour l’Apple Watch. C’est grâce à la technologie Bluetooth que cette appli pourra activer le vibrateur souhaité à distance. Et, fait très intéressant, il semblerait que la distance ne sera vraiment pas un problème… Les créateurs de ce petit joujou promettent effectivement que la personne visée par votre stimulation ressentira les effets, peu importe où elle se trouve sur la planète.

Multifonctions surprenantes

Le nombre de kilomètres entre deux amoureux importera donc peu avec ce vibrateur lié à une montre intelligente. Les nombreuses autres surprises qui attendent ses utilisateurs ont de quoi allécher même les plus sceptiques ou « prudes »… L’application en question comprend une fonction « pulsation ». Fidèle à ce terme, l’intensité de la vibration dudit jouet sexuel augmentera au même rythme que celle de la fréquence cardiaque de la personne qui en ressentira les effets!

En prime, les utilisateurs devraient pouvoir s’amuser avec une autre fonction qui promet tout autant : l’expérience « mains libres ». Ainsi, OhMiBod vise à offrir à ses clients un produit qui leur permettra de connecter le vibrateur à l’assistant virtuel Alexa, d’Amazon. Du coup, leur voix seule sera le maître de ce « jeu » sexuel, laissant leurs mains libres et leur donnant vraiment l’occasion de se concentrer sur ce moment de pur plaisir et d’extase! L’intensité, les mouvements et même une petite musique d’ambiance pourront être réglés par une commande vocale seulement.

Qui sait : certaines personnes y verront peut-être la solution pour mettre du piquant dans leur relation à distance ou pour se désennuyer lors de leurs voyages d’affaires…

Vous aimerez aussi