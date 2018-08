Une championne mondiale de surf qui a du chien!

Quand toutou s’improvise surfeur, vaut mieux se laisser porter par la vague, par l’engouement, car c’est du sérieux cette compétition de surf pour les chiens! Eh oui : c’est le week-end dernier que se tenaient les World Dog Surfing Championships à Pacifica, en Californie. Et le grand gagnant a un peu plus de 73 000 abonnés sur Instagram!

Elle s’appelle Gidget, elle a trois ans, elle réside dans le Maine et elle est un Pug au poil blanc. Sur Instagram, ses fidèles admirateurs – et ils sont nombreux – la connaissent comme étant surf_gidget_the_pug.

C’est la deuxième année consécutive qu’elle se mérite les honneurs aux World Dog Surfing Championships. Parmi ses autres talents exceptionnels, notons le paddle-board et le frisbee. En 2017, Gidget a eu la chance de prendre la pose pour le populaire magazine Sports Illustrated. Ce n’est pas rien : c’est clair qu’elle a fait bien des jalouses!

La compétition World Dog Surfing Championships en était pour sa part à sa troisième édition cette année et 45 chiens de toutes races ont fait trempette dans la mer, pour l’occasion. Ils pouvaient tous s’inscrire à l’épreuve en solitaire sur la planche, à celle accompagné de leur maître ainsi qu’à celle en duo avec un autre ami à quatre pattes. Chaque chien se voit attribuer une plage horaire de dix minutes lors de laquelle il peut démontrer ses prouesses et attraper au vol le plus de vagues possible. D’autres prix tels que « le meilleur état d’esprit digne d’un surfeur » et « le plus beau look de plage » sont également attribués.

En plus d’être ultra mignonne, cette compétition encourage une bonne cause. Effectivement, une part des fonds amassés est remise à des refuges pour chiens ainsi qu’à des organisations qui ont à cœur la protection de l’environnement.

La compétition de cet été désormais derrière elle, Gidget peut déjà commencer à s’entraîner pour celle de l’année prochaine, si elle compte faire un tour du chapeau en s’inscrivant comme grande gagnante pour une troisième fois.

Comme quoi « à chaque toutou sa planche »!