Une crème glacée qui aide à mieux dormir?

Pour plusieurs, la crème glacée est la parfaite collation d’été pour se rafraîchir. Puis, il y a le fameux cliché vu tant de fois au cinéma et à la télé : des femmes qui se réunissent entre elles pour consoler une amie, chacune une cuillère à la main, prêtes à plonger dans le contenant de crème glacée… Si vous avez la dent sucrée, vous serez heureuse d’apprendre qu’une glace qui aide à mieux dormir fera son apparition sur le marché, idéale pour le snack de fin de soirée!

Vous avez beau vous constituer un menu bourré d’aliments santé tous les jours, vous ressentez parfois l’appel de la gourmandise, plus la journée avance… Bon, peut-être que ce n’est pas votre cas, mais selon une récente étude, ça l’est pour 30% de la population! En effet, cette statistique est évaluée en fonction des choix de collations de fin de soirée et ainsi, 30% des personnes auraient le goût de se mettre une petite touche réconfortante de sucre dans le corps, avant d’aller au lit. Cependant, qui dit « sucre avant le dodo », dit souvent « se virer de bord dans le lit pendant un bon moment ». Voilà pourquoi une compagnie alimentaire lance une crème glacée qui porte le nom très approprié de « Nighttime Ice Cream ».

Des ingrédients apaisants

Est-ce vraiment possible d’avoir une nuit de sommeil satisfaisante et reposante après avoir englouti de la crème glacée, voire l’avoir carrément mangée la tête sur l’oreiller? Apparemment que oui : cette marque de glace utilise des ingrédients faibles en lactose qui sont plus faciles à digérer et tendent à donner moins de maux de ventre. Tant qu’à y être, comme la crème glacée au café se retrouve parmi les saveurs préférées de plusieurs, ils ont souhaité la conserver, en se tournant vers des grains décaféinés. De hauts taux de calcium et de magnésium se retrouvent également dans cette crème glacée, certaines études ayant démontré que ça pouvait avoir un lien avec un sommeil de meilleur qualité et moins d’interruptions à la « je me réveille et je me rendors mille fois »!

Des saveurs bien songées et moins caloriques

C’est en février prochain que cette fameuse crème glacée révolutionnaire envahira les supermarchés (du moins, aux États-Unis), et ce avec un prix de vente suggéré de 4, 99$ et la promesse de moins de calories par pinte. Effectivement, on parle d’un nombre total estimé entre 280 et 400 calories, alors que pour plusieurs marques populaires, on s’en tire à plutôt 260 à 340 calories pour ½ tasse de crème glacée! Des saveurs inspirantes comme « Cookies N’ Dreams » et « Cherry Eclipse » réussiront-elles à s’attirer de nombreux fans? D’ailleurs, « Cherry Eclipse » contient un type spécifique de cerise reconnu pour être une bonne source de mélatonine, hormone qui tient un rôle important dans la régulation du sommeil. Pour certaines personnes, un fort apport de mélatonine pourrait aider à allonger de 25 minutes une nuit de sommeil. C’est déjà ça.

Décidemment, on dirait bien que c’est une crème glacée qui pense à tout!

