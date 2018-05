La vaisselle : une source de tension dans un couple

À qui le tour de faire la vaisselle? Selon une enquête récente, cette question est l’une des principales sources de tension dans un couple.

Les fameuses tâches ménagères

D'après une étude menée par le Council of Contemporary Families (le Conseil des familles contemporaines), parmi toutes les tâches ménagères, la vaisselle est celle qui cause le plus de tensions dans un couple. Les femmes considéreraient d’ailleurs qu’il s’agit de la tâche la plus importante au quotidien devant l’épicerie, le ménage, le lavage… Celles qui s’occupent majoritairement de la vaisselle à la maison ont expliqué qu’il s’agissait d’une source de conflit, que les tensions dans le couple étaient plus fréquentes et que cela avait des répercussions dans leur vie sexuelle.

Dan Carlson, scientifique de l'Université de l'Utah et principal auteur de l'étude, explique cette situation par le fait que faire la vaisselle n’est pas une tâche gratifiante: «Que pourrait-on dire? Que les couverts et les casseroles brillent?», a-t-il souligné à The Atlantic.

La solution?

Le partage des corvées. Le lave-vaisselle est également une bonne option, mais encore faut-il déposer la vaisselle sale à l’intérieur… une autre source de conflit potentielle ?

Trucs pour faire votre vaisselle