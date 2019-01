Oui, oui, vous avez bien lu! Au Japon, il est possible de vous prélasser de longues minutes dans un spa rempli d’un liquide alcoolisé, plutôt que d’eau. Pourquoi y aller avec un classique quand on peut se permettre de s’éclater un peu, n’est-ce pas? Petit conseil cependant : avant d’enfiler votre beau maillot de bain blanc, assurez-vous que vous ne vous apprêtez pas à faire trempette dans le spa au vin rouge!

Il vous est certainement déjà arrivé de siroter un verre de votre boisson de prédilection, pendant que vous vous la couliez douce dans votre spa ou celui d’un proche. Parce que dans les spas publics, c’est parfois mal vu, tsé. Eh bien, qui aurait cru qu’un jour, vous pourriez carrément vous baigner dans cette boisson si chère à vos yeux! Quoique l’idée est loin d’être folle, quand on y pense… Après tout, de nombreux liquides ont des propriétés qui peuvent s’avérer bonnes pour la peau.

Alors, on vous sert quoi?

Même si les clients de ce spa japonais s’y donnent principalement rendez-vous pour profiter d’un bon spa dans le vin rouge – une gigantesque bouteille de vin alimente d’ailleurs l’une des piscines de ce spa en permanence – une foule d’options s’offrent aux « relaxeurs » assoiffés. En effet, ceux-ci peuvent également choisir de faire tremper leur corps dans le thé vert, le saké ou le café.

Mine de rien, ces breuvages peuvent tous donner un bon moment de répit à votre corps, tout en chouchoutant votre peau. Par exemple, le thé vert serait idéal pour illuminer le teint, en plus de booster comme il se doit le système immunitaire. Pour sa part, le saké aiderait à lutter contre le vieillissement de la peau. On suppose que le café, lui, a des propriétés énergisantes et revigorantes!

Sucrez-vous le bec… ou les orteils!

Si vous avez davantage la dent sucrée et que vous préférez vous tenir loin des boissons alcoolisées ou stimulantes, sachez que vous pouvez aussi, à ce même spa, passer un moment de détente incomparable dans le chocolat.

Bref, si vous prévoyez un passage au Japon, faites un détour par Hakone, une ville montagneuse dont la température moyenne se situe entre 5 et 9, 5 degrés Celsius durant les mois d’hiver, ce qui en fait un excellent choix pour prendre un spa dans le vin!

