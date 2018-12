Voici ce que votre surnom amoureux révèle sur vous!

Que ce soit pour rigoler, pour être mignon et attentionné dans l’intimité ou tout simplement pour démontrer son affection et délimiter son territoire, un couple qui utilise de petits surnoms, c’est toujours attendrissant! Faites-vous partie de ceux qui ont recours, parfois à outrance, aux formules telles que « bébé » et « mon amour » lorsque vous parlez à votre partenaire? Eh bien, c’est le temps de découvrir ce que votre petit surnom amoureux veut vraiment dire!

Petite idée pour ceux qui cherchent un nouveau sujet d’étude : il serait intéressant de voir le pourcentage de couples qui se surnomment par un nom autre que celui qui figure sur leur certificat de naissance ou un diminutif commun (laissons les « Mel » et « Max » de côté, pour l’instant). L’idée est lancée dans l’univers! Maintenant, voyons de plus près la signification de votre surnom amoureux…

Retour en enfance

Si votre douce moitié a tendance à vous appeler « bébé », « ma belle fille » ou « mon petit cœur », par exemple, sachez que cette personne est très protectrice envers vous. En effet, de tels surnoms tendent à démontrer une marque d’affection dite maternelle… Bref, votre sécurité et votre bien-être sont extrêmement importants à ses yeux.

Petite pierre précieuse

Votre surnom provient directement du coffre à bijoux? Si vous avez l’habitude de vous faire appeler « mon trésor », « ma perle » ou carrément « mon bijou », sachez que vous êtes importante. Sans blague, vous êtes probablement le centre de l’univers de votre partenaire, ce qui peut faire en sorte que la jalousie s’immisce dans votre relation…

Le monde animal

Cette catégorie de surnom est particulière, car on peut la diviser en deux sous-groupes : les animaux domestiques et les bêtes sauvages. Dans le premier des cas, si votre partenaire vous appelle « mon beau chaton » ou « minou », notamment, c’est une belle preuve de tendresse et de fidélité à votre égard. Par contre, si votre petit nom coquin est plus wild, comme « ma tigresse » ou « ma lionne », là c’est une autre histoire… Sans trop entrer dans les détails – c’est bon de se garder une petite gêne parfois – disons simplement que l’aspect sexuel de votre relation est primordial! Vous aimez tous deux découvrir de nouvelles choses, dans la chambre à coucher.

Nature et nourriture

Finalement, si ce sont davantage les mots « ma fleur », « mon chou » ou encore « mon sucre » qui résonnent à vos oreilles, sachez que c’est parce que vous êtes un excitant pour votre partenaire… Ça, ça veut dire que votre moitié peine à se contenir de désir et/ou d’adoration chaque fois que son regard se pose sur vous!

Puis, votre surnom amoureux est-il représentatif de votre relation? Ou figure-t-il dans une autre catégorie que celles-ci?