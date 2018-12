Votre résolution sportive pour la nouvelle année, selon votre signe astrologique!

Il existe deux types de personne : celles qui tiennent dur comme fer à prendre des résolutions à chaque début d’année et celles qui refusent de le faire, jugeant, au passage, celles qui le font! C’est bien beau prendre une résolution, mais reste ensuite à savoir qui parviendra réellement à la tenir, ne l’oublions pas… Vous souhaitez vous remettre en forme pour la nouvelle année? Eh bien, laissez-vous tenter par une résolution sportive liée à votre signe astrologique!

Bélier (21 mars au 20 avril)

Vous avez l’esprit extrêmement compétitif, n’essayez pas de nous convaincre du contraire! Ainsi, vous adorez vous surpasser. La boxe, le vélo ou le tennis vous permettraient de dépenser votre énergie et de vous faire valoir!

Taureau (21 avril au 20 mai)

Vous voyez plutôt le sport comme un moyen de vous aérer l’esprit, de vous détendre et de reconnecter avec vous-même. Vous êtes tellement zen! Ainsi, on vous propose le yoga, la randonnée ou même le golf.

Gémeaux (21 mai au 21 juin)

Bavarde, vos proches aiment vous surnommer « la grande pie »! Le sport en solo, c’est donc très peu pour vous. Vous avez besoin de motivation sociable, alors essayez le spinning, le zumba ou carrément un cours de danse.

Cancer (22 juin au 23 juillet)

Vous avez les émotions à fleur de peau. La grande sensible qui se cache en vous a besoin de se retrouver seule pour faire le point… Vous avez un énorme respect pour la nature, alors optez pour le surf, la natation ou le paddle-board.

Lion (24 juillet au 23 août)

Vous avez tellement d’énergie que dès que vous restez assise plus de cinq minutes, vous pognez les nerfs… ou presque! Puis, vous adorez relever des défis. On vous propose d’essayer le CrossFit, le kick-boxing ou la musculation.

Vierge (24 août au 23 septembre)

Minutieuse, vous avez le souci du détail et pas rien qu’un peu. Une fois que vous êtes concentrée sur une tâche, il est difficile de vous faire décrocher. Avez-vous déjà songé à essayer le tir à l’arc, l’escrime ou la gymnastique?

Balance (24 septembre au 23 octobre)

Une artiste dans l’âme, vous aimez vous entourer de belles choses. Votre sophistication surprend toujours. Puisque vous aimez attirer l’attention, le patin artistique, la nage synchronisée ou le ballet pourraient vous intéresser.

Scorpion (24 octobre au 22 novembre)

Partir à l’aventure, que ce soit sur un coup de tête ou un voyage autour du monde planifié : vous seriez partante n’importe quand! L’athlétisme, le football et l’escalade conviendraient à votre besoin d’adrénaline.

Sagittaire (23 novembre au 20 décembre)

Pratiquer un sport simplement pour bouger et dire que vous êtes active, ça ne vous dit rien! Vous, c’est d’abord et avant tout le plaisir que vous recherchez, dans la vie. La planche à neige, le kayak et l’équitation : vous en pensez quoi?

Capricorne (21 décembre au 20 janvier)

Vous êtes une grande amatrice du cocooning. Il est parfois très difficile de vous pousser à quitter votre divan ô combien confortable! Pourtant, le ski de fond, le patin à roues alignées et le trampoline pourraient vous plaire…

Verseau (21 janvier au 19 février)

La limite pour vous est… le ciel? Non, il n’existe aucune limite à vos yeux! Un sentiment de liberté : voilà exactement ce que vous aspirez à ressentir. Dans ce cas, osez avec la voile, le deltaplane ou le vélo de montagne!

Poissons (20 février au 20 mars)

Votre côté anxieux vous empêche parfois de sortir des sentiers battus et d’aller à la rencontre de l’inconnu… Pour vous tranquilliser l’esprit, des activités comme la plongée sous-marine, la corde à danser ou la raquette seraient parfaites.

Puis, acceptez-vous de prendre une résolution sportive, cette année?

Psitt: nous avons des horoscopes tous les jours, tous les mois et durant toute l'année, une gracieuseté de notre astrologue Ginette Blais!

