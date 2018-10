Faites-vous partie des signes du zodiaque qui ont une vie assez active sous la couette? Ou êtes-vous plutôt de ceux qui préfèrent la qualité à la quantité? Eh bien, que vous êtes prête à vous l’avouer ou non, sachez que votre signe astrologique permet aux autres d’en savoir beaucoup sur votre vie sexuelle et sur ce qui vous fait frémir et titiller! Découvrez votre « sexo astro »…

Bélier (21 mars au 20 avril)

La partenaire sexuelle Bélier va droit au but. Inutile de perdre de précieuses minutes avec les préliminaires : elle sait comment exploser de plaisir! Curieuse, elle aime les « folies », comme se faire nouer les poignets avec une cravate.

Taureau (21 avril au 20 mai)

La partenaire sexuelle Taureau est une vraie passionnée, au lit. Elle aime prendre son temps pour apprendre à connaître la personne qui lui plaît… et ce qui la fait jouir! Psitt : votre signe est celui qui utilise le plus les jouets sexuels.

Gémeaux (21 mai au 21 juin)

Elle veut avoir du fun dans la vie, la partenaire sexuelle Gémeaux. Et ça transparaît aussi dans ses relations sexuelles : elle aime chatouiller et faire rire ses partenaires, tout en leur donnant du plaisir!

Cancer (22 juin au 23 juillet)

Les fréquentations multiples? Très peu pour la partenaire sexuelle Cancer! Ce qu’elle recherche, c’est une vraie connexion, sur tous les plans : intellectuel, sensoriel et sexuel. Elle est particulièrement sensuelle et fidèle.

Lion (24 juillet au 23 août)

Cette une petite cachottière, la partenaire sexuelle Lion… Malgré ses apparences de femme sérieuse, elle aime beaucoup jouer, dans la chambre à coucher. Une grande amatrice de jeux de rôle, on ne s’ennuie pas avec elle!

Vierge (24 août au 23 septembre)

Il vaut mieux éviter de faire trop de surprises – aussi olé olé soient-elles – à la partenaire sexuelle Vierge… Elle aime prendre les commandes et ses relations sexuelles s’apparentent à de parfaites chorégraphies satisfaisantes!

Balance (24 septembre au 23 octobre)

Une petite claque sur les fesses durant l’acte? Oui, c’est très bien vu avec la partenaire sexuelle Balance! Cependant, elle est généreuse et aime donner autant que recevoir. Mais attention : c’est une éternelle séductrice…

Scorpion (24 octobre au 22 novembre)

La partenaire sexuelle Scorpion peut en surprendre plusieurs par son intensité, mais aussi par sa jalousie. Elle a un grand appétit sexuel, quasi insatiable, et elle aime séduire ses partenaires en portant de la lingerie coquine.

Sagittaire (23 novembre au 20 décembre)

C’est une grande ennemie de la routine, la partenaire sexuelle Sagittaire… Elle aime lorsqu’on la prend par surprise – pourquoi pas sur le comptoir de la cuisine – et c’est une amatrice des « p’tites vites » spontanées.

Capricorne (21 décembre au 20 janvier)

La partenaire sexuelle Capricorne est satisfaite et à l’aise avec sa sexualité. Elle est du genre à planifier ses moments romantiques de A à Z, du souper à la « petite gâterie » dans l’auto, en passant par la couleur de ses sous-vêtements!

Verseau (21 janvier au 19 février)

En inspectant de fond en comble la chambre à coucher d’une partenaire sexuelle Verseau, les chances sont qu’on trouvera un petit fouet quelque part! Coquine et amusante, elle est imprévisible et très active, sexuellement parlant.

Poissons (20 février au 20 mars)

La partenaire sexuelle Poissons aime plaire et ce désir se transporte jusqu’au lit. Ainsi, elle adore le sexe et donner du plaisir à ses partenaires, qui lui rendent bien la pareille. C’est souvent un cas de « qui se ressemble s’assemble »!

Alors, vous reconnaissez-vous dans ces portraits… ou est-ce qu’on vient de vous donner de nouvelles idées et avenues à explorer?!

