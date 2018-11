Votre vieille télé à tubes cathodiques pourrait vous donner de l’argent!

Si vous vous sentez nostalgique par les temps qui courent, cette nouvelle aura certainement de quoi vous réjouir! Sachez que si vous êtes Canadienne et que vous avez fait l’acquisition d’un téléviseur ou d’un écran à tubes cathodiques quelque part entre 1995 et 2007, vous êtes éligible à un remboursement. Qui aurait cru que votre vieille télé pourrait vous être payante, à l’aube de 2019?

Gageons que vos souvenirs d’enfance sont meublés de soirées où toute la famille se regroupait devant le téléviseur, cette grosse boîte parfois ornée d’une antenne qui ne passait certainement pas inaperçue dans un salon! Entre quelques séances de zapping et des chicanes pour savoir qui pouvait s’approprier la télécommande, il y avait aussi ces beaux moments où personne ne disait un mot, chacun étant captivé par ce qui se passait sur le petit écran, juste là sous ses yeux… Heureux, peut-être sans le savoir, de vivre cet instant d’histoire ou de pur divertissement entouré des siens. En quelque sorte, vous avez la chance de revivre une parcelle de ces beaux moments, 20 ans plus tard! Mais qu’est-ce qui explique que le téléviseur à tubes cathodiques – désuet voire inexistant dans la mémoire de plusieurs – refait soudainement un retour dans les manchettes?

Action collective

Parce que sept géants de l’électronique, incluant Panasonic, Toshiba et Hitachi, auraient gonflé les prix, de façon illégale, des tubes à rayons cathodiques. C’est cette technologie qui permettait de faire fonctionner les téléviseurs de l’époque. Si vous avez acheté un tel téléviseur, précisément entre mars 1995 et novembre 2007, vous pourriez avoir droit à un remboursement minimal de 20$ et ce, sans preuve d’achat (sauf si vous désirez réclamer votre dû pour plus de deux appareils). À noter que vous avez jusqu’au 1er mars 2019 pour vous inscrire (en ligne) afin de recevoir ledit remboursement, dans le cadre de ce recours collectif.

Retour du balancier

Bref, c’est en 2008 que des poursuites ont été officiellement déposées et des ententes de règlement, même si aucune compagnie n’a osé admettre ses torts, ont été faites, des ententes totalisant 49, 8 millions de dollars! Ainsi, en vous inscrivant, vous pourriez recevoir un dédommagement au prorata, en fonction de la valeur de votre réclamation par rapport à la valeur totale des demandes de remboursement. Même chose si vous avez un vieil écran d’ordinateur.

Êtes-vous éligible à ce remboursement? Si oui, vous devez vous attendre à recevoir votre chèque d’ici mars 2020. La preuve que c’est payant d’être nostalgique!

Vous aimerez aussi