Qu’il ronronne dans vos oreilles trop tôt le matin, qu’il frétille tellement sa queue de bonheur qu’il en fait tomber une lampe de table ou qu’il vole votre place sur le divan, il vous est impossible d’en vouloir à votre animal de compagnie! Puis, son amour envers vous est inconditionnel aussi. Même si vous l’adorez un peu plus chaque jour qui passe, aujourd’hui, le 20 février, vous devez absolument lui démontrer votre affection, pour la journée « Love Your Pet Day »!

Bon, vous êtes peut-être en train de vous dire que vous n’avez pas besoin d’une journée de l’année en particulier pour remarquer la présence de votre toutou à vos côtés ou l’importance qu’il occupe dans votre vie… Là n’est pas nécessairement l’idée du mouvement « Love Your Pet Day », non plus. Et si vous profitiez plutôt de ce 20 février pour vous remémorer les moments forts de votre relation? L’adoption de votre animal de compagnie, la première fois qu’il a dormi en cuillère tout contre vous, à quel point ça vous fait du bien de lui voir la binette à votre retour à la maison après une dure journée de travail, etc. Car, que vous trouviez le terme un peu fort ou non, vous êtes bel et bien dans une RELATION avec votre animal domestique!

Un élan d’affection à l’échelle mondiale

On ignore quand la journée « Love Your Pet Day » a exactement été créée, mais son origine semble remonter au début des années 2000. Comment célébrer ce jour bien spécial pour votre petite bête à quatre pattes, à ailes ou à nageoires? C’est simple : multipliez davantage vos attentions à son égard! Par exemple, les créateurs de ce mouvement suggèrent de flatter ou brosser un peu plus votre chat ou de prendre une plus longue marche avec votre chien. Puis, pourquoi ne pas lui offrir une petite gourmandise? Plusieurs animaleries ou vétérinaires offrent des « bonbons » pour animaux. Mais ça, vous le saviez probablement déjà!

Un monde sans animal de compagnie? Jamais de la vie!

Au Québec, les familles qui possèdent un ou des animaux domestiques dépenseraient annuellement un total d’environ 1, 7 milliards $. On parle, évidemment, de la facture de l’ensemble de ces familles. Même si posséder un petit toutou peut parfois occasionner des dépenses importantes – selon une étude, prendre soin d’un chien adulte coûterait près de 2800$ par année, alors que pour un chat adulte, le montant serait estimé entre 1600$ et 2000$ - rares sont ceux qui voudraient se passer de cette présence réconfortante à la maison. Puis, selon d’autres recherches, avoir un animal de compagnie pourrait aider une personne à être moins stressée. On aime ça!

Quelques chiffres intéressants concernant les Québécois et leur adoration des animaux de compagnie :

environ 32% des foyers ont un chat, alors que 24% accueillent plutôt un chien.

37% des femmes ont un chat. Pour les hommes, on parle de 27%.

à la retraite, 25% des Québécois aiment avoir un chat, contre 18% pour un chien.

heureux en amour = heureux avec un chien?! Apparemment, oui : 26% des couples mariés ont un chien, alors que 21% des divorcés ont un chat.

En terminant, en ce jour pour dire « je t’aime » à votre petit toutou, on vous invite à lui faire un gros câlin, dès que vous le pouvez. « Love Your Pet Day », quelle belle journée!

(sources : nationaldaycalendar.com, journaldequebec.com et sterilisationanimalequebec.info)

