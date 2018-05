La Journée nationale des patriotes est une fête nationale québécoise qui a lieu annuellement le lundi qui précède le 25 mai, marquant le premier congé ayant habituellement lieu sous le signe de la plus chaude température pour les québécois.

Instaurée sous le gouvernement péquiste de Bernard Landry en 2003, elle remplace ce qui était jusque-là la Fête de Dollard. Cette journée est célébrée au même moment dans le reste du Canada sous le nom de fête de la Reine, en l'honneur de la Reine Victoria.

Bien qu'une journée des patriotes existait depuis 1982, plusieurs organisations, y compris la Société Saint-Jean-Baptiste, militaient pour que celle-ci obtienne un caractère plus officiel en devenant un congé férié. La journée se solde par un rassemblement devant la prison de Pied-du-Courant à Montréal (aujourd'hui le siège social de la SAQ), lieu où furent exécutés par pendaison certains patriotes en 1839.

Ouvert ou fermé?

La Journée nationale des patriotes étant un congé férié, les travailleurs se doivent d'obtenir un congé ou une compensation. La plupart des services sont néanmoins maintenus, les commerces, épiceries et pharmacies étant ouverts. Les succursales de la SAQ sont ouvertes selon les horaires habituels.

Les banques et les bureaux de poste sont fermés et le service de poste est suspendu, tandis que le transport en commun fonctionne selon des horaires plus limités. Il est fortement conseillé de consulter le site de la STM afin de planifier un déplacement adéquatement.

Photo : Drapeau des Patriotes utilisé par le mouvement de 1837.