100 000 Canadiens pourraient avoir été touchés par le piratage d'Equifax

Equifax affirme que les données personnelles d'environ 100 000 consommateurs canadiens pourraient avoir été compromises lors de la cyberattaque massive rendue publique par l'entreprise plus tôt ce mois-ci.

L'entreprise précise que l'enquête est en cours et que les données pouvant avoir été piratées comprennent des noms, des adresses, des numéros d'assurance sociale et, dans certains cas, des numéros de carte de crédit.

Elle ajoute que les pirates ont obtenu l'accès à des dossiers contenant les données personnelles de clients canadiens par le biais d'une application web d'Equifax destinée aux consommateurs américains.

La présidente et directrice générale d'Equifax Canada, Lisa Nelson, s'est excusée auprès des consommateurs canadiens dont les données pourraient avoir été compromises.

Le 7 septembre dernier, Equifax a annoncé qu'une violation de données pouvant avoir touché l'information personnelle de 143 millions d'Américains et de moins de 400 000 citoyens britanniques. Vendredi dernier, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a annoncé qu'il mènerait une enquête sur cette atteinte à la sécurité des données, et Equifax s'est engagée à aviser par écrit les personnes touchées dès que possible.