Accident d'autocar en Saskatchewan : les 15 visages d’une tragédie

L'identité de chacune des 15 personnes qui ont péri dans l'accident entre un camion semi-remorque et un autocar à bord duquel se trouvaient de jeunes hockeyeurs des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, est maintenant connue. La collision, qui s'est produite en fin d'après-midi vendredi au nord de Tisdale, a coûté la vie à 15personnes et a fait14 blessés.

Une version précédente de ce texte indiquait que Xavier Labelle se trouvait parmi la liste des joueurs morts dans l'accident.

Le bureau du coroner affirme avoir fait une erreur lors de l'identification des morts et indique que Xavier Labelle n'est pas décédé.

Le coroner annonce que Parker Tobin est une des 15 personnes mortes dans l'accident.

Darcy Haugan, 42 ans

Âgé de 42 ans et père de deux garçons, il était originaire de Peace River, en Alberta. Depuis que sa femme, Christina George-Haugan, a confirmé sa mort, les éloges se multiplient sur les réseaux sociaux, des proches vantant le rôle de mentor que Darcy a joué dans la vie de ces jeunes hockeyeurs. Avant de devenir entraîneur, il avait joué son hockey junior dans la même ligue au cours des années 1990.

Sur Twitter, sa soeur a pleuré sa mort, en soulignant que son petit frère serait « à jamais un grand homme dans nos cœurs ».

Logan Schatz, 20 ans

Capitaine de l'équipe, Logan Schatz a joué pour les Broncos pendant quatre ans. Il était leur capitaine depuis deux ans et demi, a indiqué son père Kelly Schatz. Natif d'Allan, en Saskatchewan, il jouait au centre. Il avait été nommé joueur par excellence du mois de février après avoir obtenu huit points en neuf rencontres.

C’est son père qui a annoncé la mort de son fils de 20 ans. Selon M. Schatz, la famille cherche du réconfort parmi ses proches : « C’est dur. J'ai quatre autres enfants qui sont tous ici. Heureusement ».

Conner Lukan, 21 ans

Orignaire de Slave Lake, en Alberta, Conner Lukan était attaquant au sein de l'équipe. Il a rejoint les Broncos cette saison, après avoir joué pour l'équipe des Saints de Spruce Grove, au sein de la Ligue de hockey junior de l'Alberta.

Mark Cross, 27 ans

Originaire de Strasbourg, en Saskatchewan, Mark Cross est devenu entraîneur adjoint au sein des Broncos après avoir porté les couleurs des Lions de l'Université York, à Toronto, où il a étudié en kinésiologie.

Il a auparavant fait partie des Bruins d'Estevan, une autre équipe de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan. Un cousin lui a rendu hommage sur le web en disant de lui qu'il était un jeune homme généreux, attentionné, et doté d'un merveilleux sourire.

Brody Hinz, 18 ans

Brody Hinz compilait bénévolement les statistiques pour les Broncos. Le descripteur des matchs à la radio Tyler Bieber l'avait pris sous son aile, a indiqué Lydon Frieson, le président de la station Golden West Radio.

« Il aimait les sports et il connaissait plus de faits sur [les Broncos] que tous ceux que je connais », a souligné sur Twitter Reid Gardiner, un joueur de hockey de niveau intermédiaire qui a connu le jeune homme.

Il enseignait également à l'école du dimanche, a indiqué un prêtre de la communauté.

Jaxon Joseph, 20 ans

Jaxon Joseph, 20 ans, originaire d'Edmonton, a déjà joué pour les Eagles de Surrey, en Colombie-Britannique. Il figurait parmi les meilleurs compteurs de la ligue depuis le début des séries. Il jouait sur le même trio que Logan Schatz.

Son ancien entraîneur, Blaine Neufeld, a parlé de son énergie et de l’enthousiasme qu’il communiquait au sein de son équipe. « Je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux sont si tristes de voir les nouvelles. Je pense que les gens qui ne font pas partie du hockey junior ne comprennent pas à quel point ces gars-là peuvent être proches. »

Adam Herold, 16 ans

Adam Herold, de Montmartre, en Saskatchewan, a joué avec les Pats de Regina avant de rejoindre les Broncos.

Âgé de 16 ans, il était le plus jeune joueur de l’équipe des Broncos. Il devait fêter ses 17 ans samedi.

Le directeur des Pats, John Smith, a raconté avoir eu le plaisir de le côtoyer pendant deux ans. Il se souvient d’Adam comme d'un jeune homme travaillant, toujours prêt à aider les autres et à s’investir pleinement dans les séances d'entraînement. « Le monde vient de perdre un bien honnête jeune homme », a-t-il confié.

Il laisse dans le deuil ses parents et une soeur aînée.

Tyler Bieber, 29 ans

Animateur de radio à la station 107,5 Bolt FM de Humboldt, Tyler Bieber était descripteur de matchs pour les Broncos et accompagnait l’équipe dans l’autocar au moment de la tragédie.

Sur Twitter, le journaliste sportif Erik Swar s'est dit dévasté par la mort de ce collègue, avec qui il a travaillé pendant deux étés. « On sentait sa passion et son amour des sports », a-t-il souligné.‏

Parker Tobin, 18 ans

Originaire de Stony Plain, en Alberta, Parker Tobin était gardien de but pour les Broncos depuis cette saison. Il avait évolué auparavant avec les Saints de Spruce Grove et les Thunder de Drayton Valley dans la ligue de hockey junior de l’Alberta.

Stephen Wack, 21 ansOriginaire de St. Albert, le jeune hockeyeur occupait la position de défenseur au sein de l’équipe des Broncos.Son frère cadet, Justin Wack, a confirmé sur Twitter que Stephen n’avait pas survécu à l’accident. « Stephen était le meilleur frère que j'aurais jamais pu souhaiter », a-t-il écrit.Sur sa page Facebook, sa cousine Alicia Wack lui a rendu hommage, le décrivant comme « un fils, un grand frère et un cousin formidable ».« Stephen est l’une des personnes les plus aventurières, ambitieuses et aimantes que j’aie connue. […] Il ne vivait que pour sa passion du hockey. »

Logan Hunter, 18 ans

Avant de rejoindre les rangs des Broncos, le jeune ailier droit de 18 ans a joué durant quatre saisons pour les Raiders de St. Albert. Le président du club, Kevin Porter, a confirmé à La Presse canadienne que Logan était au nombre des victimes après l’avoir appris de la mère du défunt.« Il avait toujours le sourire. C’était un garçon intelligent, avec un bon sens de l’humour. Un joueur de hockey talentueux », se remémore-t-il.

Evan Thomas, 18 ans

Evan Thomas, né à Saskatoon, venait d’une famille passionnée de hockey. Son père, Scott Thomas, est à la tête de l'équipe des Blazers de Saskatoon.

Jacob Leicht, 19 ans

Il jouait sa première saison comme ailier gauche pour l’équipe de hockey junior de sa ville natale, Humboldt. « Ton rire était contagieux et ton sourire illuminait n'importe quelle pièce », a écrit sur Facebook une de ses proches, Cassidy Tolley.

Logan Boulet, 21 ans

Originaire de Lethbridge, en Alberta, le joueur a été mortellement blessé lors de l’accident. Il était artificiellement maintenu en vie pour que ses organes puissent être donnés et ainsi sauver plusieurs vies, selon ce qu’a indiqué un ami au nom de la famille. Il a été décrit par ses proches comme « un homme attentionné, humble et vrai qui était extrêmement serviable avec tout le monde ».

Glen Doerksen, 59 ans

Le chauffeur de l’autobus des Broncos de Humboldt est aussi mort dans l’accident. Il travaillait pour la compagnie de transport Charlie's Charters, basée à Tisdale en Saskatchewan. Selon ses proches qui lui ont rendu hommage sur Facebook, il était un passionné du hockey. Trevis Sturby, un gestionnaire du club de hockey AA North North Midge, l'a qualifié de « grand chauffeur d'autocar » qui a permis aux joueurs de revenir sains et saufs lors de précédents voyages malgré de mauvaises conditions routières.