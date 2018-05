Accusé du viol d'une mineure, Pierre Marchand, ex-patron de MusiquePlus, est acquitté

Le procès de l'ancien patron de la chaîne MusiquePlus Pierre Marchand, accusé du viol d'une adolescente de 13 ans dans une affaire qui remonte à 1980, n'aura finalement pas lieu. Il a été acquitté des quatre chefs d'accusation auxquels il faisait face en vertu d'une entente entre la défense et la Couronne, annoncée mercredi au palais de justice de Laval.

À l’ouverture du procès, mercredi matin, la Couronne a décidé de ne pas présenter de preuves, ce qui a automatiquement mis fin à la procédure judiciaire et mené à l’acquittement de l’accusé.

« C'est avec grand soulagement que j'ai reçu la décision du Tribunal de m'acquitter de l'ensemble des accusations initialement portées contre moi. Sous la recommandation de mon avocat, je me suis engagé, de bonne foi, tel que je l'ai toujours fait au cours de ma vie tant personnelle et professionnelle, à garder la paix et avoir une bonne conduite », a déclaré M. Marchand à sa sortie de la salle d'audience.

Les accusations avaient été portées le 27 mars 2017. M. Marchand faisait face à quatre chefs : viol, avoir eu des rapports sexuels avec une adolescente, attentat à la pudeur et grossière indécence.

La plaignante est une femme qui, aujourd’hui, est dans la cinquantaine. Les faits allégués se seraient produits entre le 1er septembre 1980 et le 30 juin 1981, à Laval. La plaignante avait à l'époque 13 et 14 ans alors que Pierre Marchand était dans la vingtaine.

M. Marchand avait nié les faits dès le départ. Dans un communiqué publié peu de temps après le dépôt des accusations, il avait confirmé faire l'objet d'« une accusation de nature sexuelle », mais avait « [nié] catégoriquement les allégations de la plaignante ».

Pierre Marchand avait fait le choix de subir un procès devant juge et jury et avait plaidé non coupable.

« Je peux maintenant tourner la page et tenter de mettre derrière moi les huit derniers mois. Vous comprendrez certainement que l'épisode qui se termine aujourd'hui a été pénible pour moi, ma famille et mon entourage immédiat », a aussi dit M. Marchand, après son passage devant le juge.

Seul le temps me permettra de retrouver la normalité tant dans ma vie personnelle que dans mes activités professionnelles. Pierre Marchand, acquitté de quatre chefs

Le producteur s'est bâti une solide réputation dans le monde de la musique depuis qu'il a cofondé la chaîne MusiquePlus en 1986.

Il a présidé la station jusqu’en 2007, quand il a accepté le poste de président du Secteur musique du Groupe Archambault, emploi qu'il a occupé jusqu'en 2013.