Airbus prend le contrôle de la C Series

Bombardier et Airbus annoncent un partenariat pour le programme de la C Series.

Dans son annonce faite en fin d'après-midi lundi, Bombardier affirme que son siège social et la ligne d’assemblage resteront au Québec. Il y aura une production additionnelle de C Series dans une usine d’Airbus à Mobile en Alabama, destinée au marché américain.

Actuellement, l'assemblage final de cette famille d'avions, pouvant transporter de 100 à 150 passagers, s'effectue dans les installations de la multinationale québécoise situées à Mirabel, dans les Laurentides.

Airbus détiendra 50,01 % des parts, 31 % iront à Bombardier et 19 % à Investissement Québec. La C Series comptera sept administrateurs dont quatre d’Airbus, deux de Bombardier et un d’Investissement Québec. Les décisions sur la C Series se prendront à Amsterdam.

« Ça règle le problème du C Series aux États-Unis, affirme l'analyste Daniel Bordeleau, parce que le gouvernement américain ne va pas imposer des droits compensateurs à un avion qui est assemblé en Alabama, c’est sûr. »

C’est d'ailleurs l'imposition de droits compensateurs et antidumping de 300 % par le département du Commerce américain, à la suite d'une plainte de Boeing, qui aurait amené Bombardier à considérer différentes stratégies, dont la vente d'une partie de ses activités aéronautiques.

Bombardier espère profiter de la capacité de production d’Airbus pour réduire les coûts de fabrication de ses nouveaux avions.

La compagnie américaine Delta Air Lines s'est dite impatiente d'intégrer des avions Bombardier C Series à sa flotte. En avril 2016, le transporteur d'Atlanta s'est engagé à acheter 75 appareils.

La compagnie américaine Boeing a pour sa part réagi sur Twitter pour dénonce l'entente Airbus-Bombardier.

« Cela ressemble à un accord discutable, entre deux concurrents lourdement subventionnés, pour contourner les conclusions du gouvernement américain, a déploré l'avionneur. Tout le monde devrait jouer selon les mêmes règles pour un commerce libre et équitable. »

Satisfaction et soulagement

En point de presse après l'annonce, la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, a eu tôt fait de dire que cette alliance assurait la perennité du programme.

« La plainte sans fondement de Boeing et l'imposition de droits compensateurs de 300 % aux ventes d'avions C Series ont fermé l'accès au marché américain. Cette situation est d'autant plus problématique que le marché américain représente 30% des ventes de la C Series à l'heure actuelle. Dans ce contexte, le partenariat avec Airbus constitue la meilleure alternative pour assurer la pérennité des emplois au Québec et du programme. »

Le PDG de la compagnie, Alain Bellemare, a pour sa part déclaré qu’« Airbus est le partenaire parfait pour la compagnie, le Québec et le Canada ». « Ce partenariat devrait plus que doubler la valeur du programme C Series et garantir que notre remarquable avion révolutionnaire réalise son plein potentiel. »

Le directeur général d'Airbus, Tom Enders, a qualifié ce partenariat de « gagnant-gagnant pour tout le monde ».

« L'avion C Series, doté d'un design à la fine pointe de la technologie et d'une grande économie, s'intègre parfaitement à notre famille d'avions monocouloir existante et étend rapidement notre offre de produits à un secteur de marché en pleine croissance », a-t-il déclaré.

Le ministre fédéral de l'Innovation, Navdeep Bains, a pour sa part indiqué que le gouvernement examinera l'entente selon la grille d'Investissement Canada. « En surface, le nouveau partenariat proposé par Bombardier avec Airbus aiderait au succès de la C Series en combinant l'excellence en matière d'innovation avec un accès accru au marché ainsi qu'un pouvoir de vente sans précédent. »