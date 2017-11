Aires de conservation marine : Ottawa annonce avoir protégé 5 % du territoire

Le gouvernement fédéral a indiqué samedi avoir franchi la barre des 5 % du territoire côtier et marin jouissant d'une protection environnementale.

L'annonce, effectuée conjointement par les ministres des Pêches et Océans, Dominic Leblanc, et de l'Environnement, Catherine McKenna, survient un peu plus tôt que prévu.

Ottawa s'était effectivement donné jusqu'à la fin de l'année pour protéger suffisamment de zones marines et côtières pour franchir ce seuil de 5 % de territoires protégés.

La prochaine étape consiste à atteindre une proportion de 10 % d'ici 2020.

Les nouveaux refuges marins, situés sur la côte de la Colombie-Britannique et dans le golfe du Saint-Laurent au Québec, « contribuent ensemble à la protection de la zone océanique des régions côtières du Canada dans la proportion de 1,59 % », a fait savoir le gouvernement par voie de communiqué.

Le refuge marin de la côte du Pacifique est situé dans les limites d'un nouveau grand site d'intérêt relatif à la pêche dans le Pacifique, et protège les monts sous-marins en interdisant toutes les activités de pêche récréative et commerciale au moyen d'engins de fond à l'intérieur de ce refuge, écrit encore Ottawa.

Au Québec, les 11 nouveaux refuges marins situés dans le golfe du Saint-Laurent visent à protéger des communautés de coraux et d'éponges d'eau froide. On y interdit l'utilisation d'engins de pêche qui entrent en contact avec le fond marin, qu'il s'agisse de pêche commerciale, récréative ou de subsistance.

Les deux ministres ont aussi indiqué que « d'autres travaux sont nécessaires » pour que les zones marines et côtières « soient protégées pour les générations futures ».

L'environnement d'abord

En juin dernier, le gouvernement fédéral répliquait à la Nouvelle-Écosse, qui réclamait que soit suspendue la création de zones de protection marine au large des côtes de la province.

« Je comprends les préoccupations du gouvernement de la Nouvelle-Écosse [...] Mais j’ai aussi dit à mes homologues des provinces et des territoires que nous allons respecter notre engagement auprès des Canadiens », avait affirmé Dominic Leblanc.

Il n’est pas question de mettre de côté notre objectif. Dominic Leblanc, ministre des Pêches et Océans

Quatre ministres provinciaux avaient écrit au ministre Leblanc pour affirmer qu'ajouter des zones aurait des impacts économiques négatifs.

Un scientifique soutenait pour sa part qu'une zone de protection située dans le Saint-Laurent avait fait l'objet de trop de compromis et profitait indûment à l'industrie gazière et pétrolière. Il déplorait que la zone située dans le chenal Laurentien demeure ouverte à l’exploitation et au transport d’hydrocarbures, mis à part un petit secteur où se trouvent des cages d’aquaculture.