Apprentie-pilote à 70 ans

Françoise Sasseville, une résidente de Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent, âgée de 70 ans, suit des cours afin d'obtenir une licence de pilote d'avion privé. Elle a effectué récemment son premier vol solo.

Plus jeune, Francoise Sasseville rêvait de devenir hôtesse de l'air pour voyager partout dans le monde.

Ce rêve lui est revenu il y a un peu plus de deux ans lors d'un appel téléphonique avec son fils. Ce dernier cherchait alors à s'acheter un avion avec un partenaire.

« Je lui ai répondu que je voulais être sa partenaire, explique la chef d’entreprise de 70 ans. Il m'a demandé si c'était sérieux et oui, ce l'était! »

La résidente de Trois-Pistoles passe de nombreuses heures chaque semaine à l'aéroport de Rivière-du-Loup. À raison de trois ou quatre heures par jour, elle suit sa formation pratique et théorique pour obtenir son permis de pilote d'avion privé.

Jusqu'à présent, l'apprentie-pilote a volé près de 40 heures. Pour l'un des entraîneurs de l'école Aviation MH, son parcours de vie et l'effort qu'elle met dans ses cours permettent à cette élève d'apprendre très rapidement.

Mésaventure à l’entraînement

Le moteur de l’avion a lâché lors du troisième cours alors que l’appareil se trouvait à 3500 pieds dans les airs. Son instructeur a alors pris les commandes.

On a plané. On avait juste un piston, mais on a eu un petit peu de pouvoir qui nous a permis de nous poser. Après ça, on l'a poussé, on l'a fait réparer et puis on a continué.

Françoise Sasseville, apprentie-pilote