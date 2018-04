Attaque au camion-bélier à Toronto : 10 morts, 15 blessés

10 personnes sont mortes et 15 autres ont été blessées lundi après-midi lors d'une attaque au camion-bélier dans la rue Yonge, entre les avenues Finch et Sheppard, à Toronto. Le chauffeur a été arrêté.

Peter Yuen, vice-chef de la police de Toronto, a confirmé le nombre de victimes en conférence de presse.

Alek Minassian, un homme de 25 ans de la région de Toronto, a été identifié comme le suspect dans cette attaque. Aucune accusation n'a été déposée pour le moment. Il n'aurait pas de liens avec le terrorisme international.

Aucun motif n'a encore été évoqué par la police, cependant une publication Facebook mise en ligne par Minassian lui-même laisserait croire qu'il s'identifierait comme étant un incel, de l'anglais involuntarily celibate, ou « célibataire involontairement ». Les incel croient, ni plus ni moins, que les femmes refusent de coucher avec eux parce qu'ils sont troip laids ou qu'ils sont rejetés en raison de leurs traits.

Dans la pulication Facebook en question, Minassian écrit : « La rébellion incel a déjà débuté! Nous allons renverser les Chads et les Stacys! Tous saluent le Supreme Gentleman Elliot Rodger! »

Minassian fait ainsi référence à Elliot Rodger, qui se disait lui-même incel et se surnommait lui-même le Supreme Gentleman. Il est responsable de la tuerie d'Isla Vista, en Californie, qui s'est déroulée en 2014.

Suivez notre couverture EN DIRECT des événements :

Horreur à North York

Minassian, au volant d'une fourgonnette de location blanche, aurait happé sa première victime près de l'intersection de l'avenue Finch et se serait dirigé à pleine vitesse en direction sud, dans la rue Yonge. Selon certains témoins, le chauffeur du véhicule aurait heurté plusieurs piétons dans la rue et sur les trottoirs sur environ trois kilomètres avant d'arrêter sa course dans l'avenue Poyntz, tout près de la rue Yonge. La scène s'est déroulée à North York, un quartier au nord de Toronto.

Un témoin oculaire de la scène, Henry Yang, a raconté à nos journalistes avoir suivi la fourgonnette blanche dans sa voiture. Il dit que le chauffeur conduisait sur le trottoir en direction sud, du côté ouest de la rue Yonge, happant piéton après piéton. Puis, le chauffeur aurait traversé le terre-plein, se serait dirigé, toujours vers le sud, en sens inverse, et aurait renversé un autre piéton qui traversait la rue.

Le véhicule a vraisemblablement terminé sa course lorsque le chauffeur a fait un virage à droite dans l'avenue Poyntz. Quelques instants plus tard, le suspect était mis en état d'arrestation par un agent de la police de Toronto.

Une vidéo montre l'arrestation d'un suspect ainsi que la fourgonnette de location peu de temps après le drame. Celle-ci a été publiée sur Twitter. Le véhicule était toujours au même endroit à 16 h 30.

La rue Yonge est présentement fermée entre Sheppard et Finch. Le métro entre les stations Sheppard-Yonge et Finch est aussi fermé.

En fin d'après-midi, le Dr Dan Cass, vice-président de l'hôpital Sunnybrook, a pu donner de l'information sur 10 personnes : 2 d'entre elles avaient succombé à leurs blessures, 5 étaient toujours dans un état critique, et 3 dans un état grave.

Le maire de Toronto, John Tory, a déclaré en conférence de presse que les Torontois « reçoivent l'admiration du monde entier grâce à [leur] inclusivité. [...] [La population] est unie. »

M. Tory a aussi demandé à ce que les gens évitent la région. Il a affirmé que l'endroit pourrait être fermé à la circulation durant plus de 24 heures dans le but de laisser le temps aux policiers de faire leur travail.