Attentat de Québec : des leaders religieux portés par l’espoir

Des leaders religieux estiment que le climat social s'est amélioré dans la province depuis l'attentat de Québec.

Un texte d’Alain Rochefort

Parmi les nombreuses conséquences de cette tragédie s’en dégage au moins une qui a eu un effet positif sur la société québécoise, selon l'imam Hassan Guillet.

« Je remarque maintenant que les gens s'ouvrent plus, les gens se parlent plus. Les gens ont fini par comprendre que les musulmans d'à côté, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un étranger. C'est un être humain, c'est un citoyen », a-t-il déclaré, en marge de la troisième journée des commémorations de l’attentat.

Des représentants des Premières Nations et des communautés religieuses anglicanes, juives et catholiques lui donnent raison. Ils se sont tous réunis dimanche soir pour un grand rassemblement spirituel présenté au Pavillon de la jeunesse.

« C'est sûr que la xénophobie va exister. Il y en existe partout. Ce n’est pas plus à Québec qu'ailleurs, souligne pour sa part David Weiser, président de la communauté juive de Québec. Mais je pense que oui, la population va être curieuse et faire des efforts pour en apprendre davantage sur les autres groupes culturels ».

Toute l'affaire du cimetière musulman dont on a entendu parler cet été, sachez qu'il y a des efforts qui se font de la part du diocèse de Québec en collaboration avec la Ville de Québec pour qu'il y ait une solution.

Recueillement spirituel

Des témoignages, de la musique, des prières interconfessionnelles et des discours de représentants de diverses communautés religieuses étaient d’ailleurs au menu de la soirée coanimée par Ève-Marie Lortie et Khadija Saïd.

Le but est d’honorer la mémoire des victimes. [...] De venir dire que c'est possible de coexister et de cohabiter ensemble.

Khadija Saïd, coanimatrice du recueillement spirituel