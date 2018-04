Autochtones : ce n'est pas au pape de s'excuser, disent les évêques

La Conférence des évêques catholiques du Canada ne croit pas que le pape doive présenter des excuses pour le traitement des Autochtones dans les écoles résidentielles opérées par les religieux, a-t-elle fait savoir lors d'un point de presse mercredi, à Ottawa.

« Les instances, les organismes de l'église catholique au Canada impliqués dans les pensionnats indiens ont demandé pardon collectivement et individuellement. La Conférence des évêques a fait écho à ces excuses, qui ont été reprises par les papes Jean-Paul II et Benoît XVI », a souligné le président de la Conférence, Lionel Gendron.

Plus tôt cette semaine, l'instance religieuse a envoyé un document aux députés et aux sénateurs dans le but de clarifier ce qu'elle qualifie de « malentendus et d'erreurs factuelles » relayées par les médias sur la décision du Pape de ne pas s'excuser personnellement auprès des Autochtones.

L'envoi de la missive survient au moment où une motion devrait être débattue à la Chambre des communes qui invite le pape François à s'excuser aux survivants et aux familles des victimes des pensionnats.

La document suggère en outre que sous la structure de l'Église, il n'est pas approprié pour le pape de s'excuser, et qu'il est préférable de laisser aux évêques canadiens le soin de poursuivre la réconciliation avec les peuples autochtones.

À la fin du mois dernier, Mgr Lionel Gendron a expliqué dans une lettre aux Autochtones qu'après avoir examiné attentivement la demande de la Commission de vérité et réconciliation et en avoir « discuté abondamment avec les évêques du Canada », le pape François était d'avis qu'il ne pouvait « y répondre personnellement ».

Le député du Nouveau Parti démocratique, Romeo Saganash, s'est dit « dégoûté » par les propos des évêques lors du point de presse.