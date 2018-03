Avertissements de neige dans le sud du Québec et tempête dans le Nord-Est américain

L'hiver n'est pas terminé. Des avertissements météorologiques sont en vigueur dans plusieurs régions du Québec où de grandes quantités de neige sont attendues. Charlevoix, la Haute-Côte-Nord et le Saguenay seront touchés par une tempête hivernale. Le nord-est des États-Unis connaîtra sa deuxième tempête de neige en une semaine et s'attend à recevoir jusqu'à 50 centimètres de neige.

Le redoux de ces derniers jours va laisser place à la neige. L’Estrie pourrait être la plus touchée, avec des chutes de « 20 à 25 centimètres de neige » attendues dans les prochaines heures selon le météorologue à Environnement Canada Steve Boily. Des avertissements de neige ont été lancés en Estrie ainsi que dans la région de la Beauce.

[À Montréal] la neige devrait commencer un peu plus tard ce soir avec le système qui remonte des États-Unis et qui s’intensifie. Steve Boily, météorologue à Environnement Canada

« On devrait avoir de deux à quatre centimètres cette nuit et cinq centimètres sont à attendre demain dans la journée, avec quelques bandes de précipitations qui pourraient à l’occasion, réduire la visibilité. On s’attend à ce que le retour à la maison demain après-midi soit passablement perturbé », poursuit Steve Boily.

Avertissement de tempête hivernale dans la région de Charlevoix

Baie-Saint-Paul et La Malbaie font l’objet d’un avertissement de tempête hivernale. Une combinaison de vents forts et d’importantes chutes de neige de 40 centimètres à 50 centimètres, notamment dans les sommets devrait frapper la région, prévient Environnement Canada.

La Gaspésie sera touchée vendredi, prévoit le météorologue Steve Boily, avec un déplacement de ce phénomène vers la région.

Cet épisode n’est pas sans rappeler les importantes chutes de neige de mars 2017 qui avaient semé le chaos sur l’autoroute 13 sud. Plus de 300 véhicules étaient restés bloqués pendant 12 heures environ, à la hauteur de Lachine.

Le ministère des Transports a annoncé que les moyens appropriés seraient mis en œuvre afin que la neige et la glace soient dégagées de la chaussée. Une surveillance accrue du réseau routier sera aussi effectuée.

Toutefois, les usagers de la route devront adapter leur conduite et faire preuve d’une grande prudence.

D’importantes quantités de neige attendues dans le nord-est des États-Unis

Plus de 2000 vols ont été annulés dans les aéroports du nord-est des États-Unis. Les aéroports de New York, où l’on attend entre 20 et 33 centimètres de neige, sont particulièrement touchés. À l'aéroport international JFK, près de 42 % des vols au départ ou à l'arrivée ont été annulés et près de 50 % des avions dans les aéroports de Newark et LaGuardia, n'ont pas pu décoller ou atterrir.

Quelque 50 centimètres de neige sont prévus dans les régions plus rurales, notamment dans l’État du New Jersey où l’état d’urgence a été déclaré afin de donner la priorité aux véhicules d'urgence et de débloquer plus rapidement des fonds du gouvernement fédéral.

Il s’agit de la deuxième tempête de neige en une semaine qui sévit dans le nord-est des États-Unis. Vendredi dernier, la tempête qui avait balayé la région du Maryland au Massachusetts avait fait au moins cinq morts en raison des chutes d’arbres provoquées par des vents violents.

Plus de 100 000 foyers avaient été privés d’électricité, plusieurs milliers d’entre eux étaient toujours sans courant mercredi.