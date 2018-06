Bombardier construira des navettes pour l’aéroport de Los Angeles

Bombardier Transport et ses partenaires ont décroché un contrat de 4,9 milliards de dollars américains pour la conception, la fabrication, l'exploitation et la maintenance d'un système de navettes automatisées à l'aéroport international de Los Angeles (LAX).

Le fabricant canadien d’avions et de trains détient 10 % des parts du consortium LAX Integrated Express Solutions (LINXS), qui inclut également Balfour Beatty, ACS Infrastructure et Fluor Enterprises.

LINXS a par ailleurs attribué à Bombardier le contrat évalué à environ 219 millions de dollars américains pour la conception et la fabrication du système, incluant la fourniture de 44 de ses véhicules automatiques INNOVIA APM 300.

Bombardier sera aussi responsable de la signalisation et des systèmes de communication.

De plus, Bombardier sera engagé à 55 % dans une coentreprise d'une valeur de 576 millions de dollars américains qui sera responsable de l’exploitation et de la maintenance du système et des installations connexes pendant une période de 25 ans après l'achèvement de la construction.