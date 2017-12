« Ç'a été dur, j'ai été à la limite tout le temps » - François Gabart

Des centaines de personnes entassées sur les quais ont chaleureusement accueilli François Gabart, les traits tirés mais rempli de fierté, dimanche à Brest, en France, après avoir largement battu le record du tour du monde en solitaire.

« Ç'a été dur, j'ai été à la limite tout le temps », a déclaré le navigateur de 34 ans à son arrivée quai Malbert.

Auparavant, une myriade d'embarcations s'est rendue à sa rencontre dans la rade de Brest dès le lever du jour. Parmi les nombreux bateaux présents, l'Abeille Bourbon, le puissant remorqueur de haute mer, qui a actionné ses lances à eau pour lui souhaiter la bienvenue, pendant que le marin allumait ses fumigènes et les brandissait en l'air, victorieux.

Gardant ses voiles jusqu'au dernier moment, le maxi-trimaran bleu de 30 mètres de long a accosté le long du quai sous les applaudissements de la foule.

« C'est un record fabuleux, c'est le plus beau record en solitaire depuis toujours, c'est magnifique. C'est presque un exploit inhumain », a réagi Françoise Breton, une Brestoise de 68 ans venue assister au retour de Gabart.

« Je trouve ça impressionnant, la technologie m'impressionne, mais aussi la performance humaine », a assuré au premier rang Olivier Tourreilles, venu très tôt pour être sûr de voir de près le navigateur.

Celui-ci a été visiblement ému par l'accueil qui lui était réservé.

Ça fait plus de 40 jours que je suis tout seul sur ce bateau [le Macif, NDLR], et puis là en quelques secondes je me retrouve avec tout ce monde. La transition est toujours assez folle.

Le navigateur français François Gabart