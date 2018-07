Camso de Magog achetée par le géant Michelin pour 1,45 milliard $

Le géant français Michelin a annoncé jeudi l'acquisition de l'entreprise Camso, basée à Magog. Les activités « hors route » des deux entreprises seront combinées au sein d'une nouvelle division qui sera dirigée à partir de Magog.

Michelin payera 1,45 milliard de dollars américains pour se porter acquéreur de Camso. Aucun travailleur ne perdra son emploi au Québec. Au contraire, de nouveaux postes seront créés pour répondre aux besoins, soutient la direction du groupe Michelin.

Il n'y a pas de doute, il y aura un enrichissement des emplois et il y aura un vaste réseau d'échange entre nos employés. Jean-Dominique Sénard, président du groupe Michelin

Avec un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars américains, Camso conçoit, fabrique et distribue des véhicules et accessoires hors route depuis 1982. L'entreprise se classe parmi les trois premiers acteurs sur le marché de la construction de chenilles et de pneus pour petits engins de chantier.

En regroupant ses activités avec le groupe Michelin, Camso s'assure de développer l'entreprise à son plein potentiel et de devenir numéro un sur les marchés hors route.

L'objectif, c'était vraiment de dire, comment peut-on développer encore plus? Je suis très confiant qu'on va pouvoir continuer à croître. Pierre Marcouiller, président-directeur général

Il nous manquait des éléments pour atteindre notre rêve. Le groupe Michelin apporte ces éléments-là, poursuit M. Marcouiller. En conférence de presse, jeudi après-midi, les deux hommes ont assuré que les discussions se sont déroulées sans difficulté majeure.

J'ai rarement vu une circonstance dans laquelle les deux entreprises se rapprochent avec autant de facilité, de simplicité et d'amitié. On partage les mêmes valeurs. C'est une fierté énorme pour nous de s'associer à Camso, précise M. Sénard.

Le chiffre d'affaires de la nouvelle entité devrait passer à plus de deux milliards de dollars. Le nom Camso sera conservé.