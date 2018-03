Cannabis médical : le Matanais expulsé de son logement demande la permission d'en appeler

Le Matanais expulsé de son logement à cause de sa consommation de cannabis à des fins médicales a demandé de porter sa cause en appel. Son avocate évoque la Charte des droits et des libertés du Québec pour renverser la décision de la Régie du logement qui en vient à la conclusion que son voisin, qui est aussi son propriétaire, est incommodé par la fumée secondaire.

Un texte de Michel-Félix Tremblay

En février dernier, la Régie du logement a ordonné l'expulsion de Ronald Chartier. Selon le jugement d'un juge administratif, la consommation de cannabis du locataire, bien que légal, causait de sérieux préjudices au propriétaire et à sa conjointe qui habitent le logement du bas. Ce jugement a par la suite été suspendu le temps que la juge puisse décider si l'appel sera entendu ou non.

Selon l'avocate du locataire, Camille Marceau-Bouchard, les maladies dont souffre monsieur Chartier constituent un handicap au sens de la loi et la Charte québécoise des droits et des libertés doit s'appliquer. Elle a fait l'analogie avec un chien-guide Mira dont on ne peut interdire la présence dans le logement d'une personne malvoyante.

De plus, la demande d'appel stipule que monsieur Chartier ne fume pas dans son logement, mais bien dans le portique attenant à celui-ci.

La juge Hermina Popescu devra trancher à savoir si le juge administratif de la Régie du logement a commis une erreur de droit. L'avocate du propriétaire estime pour sa part que la demande d'appel n'est pas recevable, car on tente de refaire la preuve après coup.

Rappelons que Ronald Chartier s'est représenté seul lors de sa comparution devant la Régie du logement. Si la Cour d'appel entend la cause, ce serait la première fois qu'un tribunal supérieur se penchera sur cette question au Québec a affirmé Me Marceau-Bouchard.