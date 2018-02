Carey Price souffre d'une commotion cérébrale, Shea Weber ratera le reste de la saison

Carey Price est aux prises avec une commotion cérébrale. Le gardien du Canadien sera à l'écart du jeu pour une période indéterminée, soit jusqu'à ce que les symptômes disparaissent, a indiqué jeudi l'entraîneur-chef Claude Julien. L'équipe a aussi appris jeudi que son défenseur étoile Shea Weber, blessé, ratera le reste de la saison.

Une rondelle a heurté Price au masque, mardi, à Philadelphie. Julien n'a pas été en mesure d'établir le moment exact où son portier a été atteint à la tête durant la défaite de 3-2 en prolongation face aux Flyers (31-19-10).

Antti Niemi et Charlie Lindgren, rappelé du Rocket de Laval mercredi, se partageront la besogne durant l'absence du no 31. Le vétéran finlandais sera d'office devant le filet montréalais contre les Rangers de New York (27-28-5) jeudi soir.

L'arrière Noah Juulsen profitera quant à lui de la visite des « Blue Shirts » pour obtenir ses premières minutes dans la LNH.

Une blessure qui tarde à guérir

Shea Weber souffre d’une déchirure à un tendon du pied gauche, blessure pour laquelle il doit passer sous le bistouri, a annoncé le Tricolore (22-29-8).

Selon de nombreuses informations qui ont circulé au cours des dernières semaines, Weber se serait blessé dès le premier match de la saison à Buffalo. Il aurait été atteint par un tir.

Malgré cela, le défenseur a participé à 19 des 20 matchs suivants, s'absentant lors de la visite du Wild du Minnesota (32-20-7) le 9 novembre. Toutefois, selon le CH, cette absence était liée à une autre blessure.

Le vétéran a raté six rencontres consécutives entre les 21 et 30 novembre et est revenu au jeu le 2 décembre contre Red Wings de Détroit (24-26-9) au Centre Bell. Il a participé à cinq autres matchs, mais n'a pas joué depuis celui en plein air, le 16 décembre à Ottawa, et a raté les 26 derniers duels de son équipe.

Toutes ces absences, selon le Canadien, sont liées à cette blessure au pied gauche. D'ailleurs, lors de son point de presse mercredi à Brossard, Claude Julien avait reconnu que Weber avait joué tous ces matchs malgré sa blessure et que celle-ci avait empiré au fil du temps.

« Malheureusement, au terme d’efforts continus afin de guérir sa blessure, nous avons constaté que la progression ne se déroulait pas comme prévu », a indiqué le chirurgien orthopédique du club, le Dr Paul Martineau.

C’est le docteur spécialisé Robert Anderson, basé à Green Bay, au Wisconsin, qui l'opérera. C’est aussi lui qui déterminera la période de rééducation.

En 26 matchs cette saison, Weber a récolté 6 buts et 10 mentions d’aide. Il affiche un différentiel de -8 et a accumulé 14 minutes de pénalité.