Caroline Jamet nommée directrice générale de la radio de Radio-Canada

Le vice-président principal de Radio-Canada, Michel Bissonnette, a annoncé mardi l'arrivée prochaine de Caroline Jamet à titre de directrice générale, Radio, Audio et Grand Montréal.

L’actuelle présidente des Éditions La Presse et vice-présidente aux communications de Gesca entrera en fonction le 27 novembre prochain. Elle remplacera Patricia Pleszczynska qui prend sa retraite.

« Caroline possède une vaste expérience du monde des médias et de la culture, déclare Michel Bissonnette dans un communiqué. Elle nous apportera beaucoup puisqu’elle a joué un rôle-clé dans la transformation numérique de La Presse, étant dans l’équipe de direction à l’origine de la transition du modèle papier vers le support tablette. »

Caroline Jamet a aussi travaillé pendant 13 ans avec L’Équipe Spectra, chez qui elle a notamment été vice-présidente et associée.

« Je suis fière de me joindre à la grande équipe de la radio de Radio-Canada et j’ai très hâte de prendre part aux prochains succès d’ICI PREMIÈRE et d’ICI MUSIQUE. Je crois profondément au rôle, au mandat et aux valeurs de diffuseur public de Radio-Canada », a-t-elle déclaré dans le communiqué.