Ce que pensent les Indiens des costumes de Trudeau

Justin Trudeau est un des principaux sujets de discussion de nombreux Indiens ces jours-ci. Comme chez nous, les vêtements traditionnels portés par la famille du premier ministre canadien soulèvent les passions en Inde. Radio-Canada a voulu savoir ce qu'en pensent les Indiens eux-mêmes.

Un texte de Thomas Gerbet

« J'en parlais justement avec un ami, hier soir. On s'amusait à imiter la famille Trudeau », nous dit Mukesh Kumaravel, un jeune tamoul de Mumbai, passionné de politique. L'habillement du premier ministre l'a fait sourire « parce que ce sont des costumes traditionnels qu'on ne porte pas dans la vie de tous les jours ».

Toutefois, Mukesh ajoute que les gens autour de lui « respectent » Justin Trudeau pour les avoir portés et ne se sentent « pas offensés »: « On se sent honorés, on trouve ça sympa de sa part. »

Par ailleurs, Mukesh rappelle que le premier ministre indien Narendra Modi est le premier à revêtir des costumes traditionnels quand il se rend dans les différentes régions du pays.

Les premiers ministres Trudeau et Modi se rencontreront vendredi. Le leader indien n'était pas présent à l'arrivée de son homologue canadien en Inde, ce qui a causé une controverse.

« Malgré leur désaccord, Trudeau et Modi conviennent que la politique, c'est l'art de porter des vêtements exotiques », s'amuse l'auteur de cinéma indien Dinkar Sharma.

L'avis d'une professionnelle de la mode indienne

Nous avons demandé à Désirée Anwar Nagpal, qui travaille dans l'industrie de la mode à New Delhi, de nous donner son avis sur les vêtements de la famille Trudeau.

« Le premier ministre a l'air étonnamment beau et chic dans ses kurtas [vêtement traditionnel], commente-t-elle. Il porte la tenue indienne avec confort et style. Une garde-robe indienne bien taillée pour toute la famille. »

« Le premier ministre canadien est assez cool, il a du style, dit Prince Shah, un réalisateur de documentaire de Mumbai. On apprécie qu'il visite les endroits qui comptent pour nous. »

Il n'explore pas le pays comme un touriste, mais comme l'un des nôtres. Prince Shah, jeune réalisateur de films de Mumbai.

Le premier ministre est très suivi en Inde. Plusieurs Indiens apprécient son ouverture envers la diaspora indienne au Canada.

Des critiques et des moqueries

Les Trudeau n'ont pas échappé aux railleries sur les réseaux sociaux en Inde. « Sérieusement, ils exagèrent », a écrit sur Twitter la journaliste Anubha Bhonsle. « C'est vraiment trop », dit en riant la journaliste de New Delhi, Gargi Rawat. « On réduit l'Inde à une caricature », regrette le journaliste Gulu Ezekiel.

Plusieurs Indiens ont aussi ironisé sur le fait que Justin Trudeau était habillé comme un jeune marié. En Inde, c'est surtout durant les noces que l'on retrouve ce genre de vêtements. D'autres se sont amusés que le premier ministre canadien porte des vêtements plus fantaisistes que les vedettes de Bollywood.

Justin Trudeau est-il en visite officielle ou en préparation pour la semaine de la mode? Suhel Seth, consultant en marketing à New Delhi.

Des Indiens à la défense de Justin Trudeau

« Pourquoi Justin Trudeau ne pourrait-il pas s'habiller comme il veut, demande Vrunda Shankara, une mère de famille de Bangalore, dans le centre du pays. C'est un premier ministre, mais c'est aussi un individu. C'est son corps, ses vêtements, sa vie, sa volonté. »

« Pourquoi ne pourrions-nous pas simplement apprécier la personnalité de Trudeau? » s'interroge Suman Maheshwari, qui gère un centre de yoga dans la banlieue de Delhi.

« Trudeau essaie de ressembler autant que possible à un Indien et savoure son voyage au maximum, dit le photographe de Mumbai Aparjita Gosh. Est-ce que les gens peuvent cesser de le juger? »

« Il essaie simplement d'augmenter ses votes chez les Pendjabis (du Canada) », analyse Abhishek K Barnwal, un jeune ingénieur de New Delhi.