Coalition Montréal aura un candidat à la mairie

Coalition Montréal présentera son candidat à la mairie de Montréal, mercredi. Le parti fondé par feu Marcel Côté, ex-candidat à la mairie, compte se positionner comme une troisième voix au centre, entre l'actuel maire Denis Coderre et la chef de Projet Montréal, Valérie Plante.

Un texte de Thomas Gerbet

Longtemps hésitant à le faire, Coalition Montréal s'est finalement décidé dans les derniers jours à briguer la mairie. L'identité de ce candidat sera dévoilée mercredi à 11 h.

Le parti, décimé et endetté, ne s'est jamais remis de la mort de Marcel Côté, en 2014. « On ne prétend pas prendre le pouvoir », indique le chef par intérim Marvin Rotrand, qui ne sera pas le candidat du parti à la mairie. « Nous voulons être une troisième option » et « détenir la balance du pouvoir ».

Nous ciblons les électeurs qui ont perdu confiance en Denis Coderre, mais qui hésitent à voter pour Valérie Plante. Marvin Rotrand, chef par intérim de Coalition Montréal

Le parti veut « changer la culture à l'Hôtel de Ville, être plus collégial, donner plus de pouvoir aux conseillers municipaux et permettre le vote libre ». Coalition Montréal veut aussi se positionner comme un parti pragmatique, proche du terrain et des enjeux locaux.

Le parti ne présentera pas des candidats dans tous les arrondissements. Il prévoit laisser le champ libre dans ceux qu'il estime bien gérés.

Coalition Montréal a fait élire six candidats en 2013. Trois ont depuis joint les rangs de l’Équipe Coderre : le maire de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Réal Ménard, le maire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Russell Copeman, et la conseillère dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Elsie Lefebvre. Le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais, a plutôt choisi de rallier Projet Montréal. Marvin Rotrand, malgré des propositions de l'Équipe Coderre, est le seul élu à avoir choisi de demeurer au sein de Coalition Montréal et agit comme chef par intérim. Quant à Domenico Moschella, conseiller de ville dans Saint-Léonard-Est, il est décédé en 2014.

