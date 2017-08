Collision entre un train de passagers et une voiture à Sainte-Madeleine

Un automobiliste a été grièvement blessé lorsque sa voiture et un train de passagers de VIA Rail sont entrés en collision mercredi vers 11 h 20 à Sainte-Madeleine, en Montérégie.

L'accident est survenu au passage à niveau situé à l'intersection des routes 116 et 227, qui est toujours fermée à la circulation.

On ignore si le train a seulement happé le devant de la voiture ou si le véhicule était complètement sur les rails.

L'automobiliste était seul à bord du véhicule et a réussi à s'en sortir seul. L'homme a subi des blessures graves et on craint toujours pour sa vie. Personne parmi les 151 passagers à bord du train n'a été blessé.

Le train de VIA Rail en partance de Québec est arrivé à Montréal avec une heure de retard. Il est maintenant en direction d'Ottawa avec 90 minutes de retard.