Complot contre Via Rail : un agent du FBI croit qu'un agent dormant d'Al-Qaïda lui a échappé

L'agent du FBI qui a contribué à éventer le complot terroriste visant à faire dérailler un train de passagers de Via Rail entre Toronto et New York croit que l'arrestation des cerveaux de l'opération l'a possiblement empêché d'identifier un agent dormant d'Al-Qaïda aux États-Unis.

C’est du moins ce qu’il avance dans une entrevue qu’il a accordée à l’émission d’enquête The Fifth Estate de la CBC, et dans un livre intitulé American Radical, qu’il est sur le point de lancer pour raconter comment il a permis aux autorités canadiennes de mettre la main au collet de Chiheb Essaghaier et Raed Jaser.

Pour ces deux sorties publiques, l’agent double utilise le nom de code qu’il a utilisé pour gagner la confiance de Chiheb Essaghaier : Tamer Elnoury. Il cherche ainsi à protéger son identité, puisqu’il mène toujours des opérations d’infiltration pour la police fédérale américaine.

« Depuis la fin de l’enquête, il n’y a pas une journée où je me suis réveillé sans penser à l’agent dormant américain. Il n’a pas été capturé lors de l’opération », a-t-il déclaré dans une entrevue qui sera diffusée vendredi à The Fifth Estate, sur les ondes de CBC.

Mon travail est de protéger les innocents de ceux qui veulent leur faire du mal. Et je n’ai pas attrapé tout le monde. Tamer Elnoury, dans American Radical

Les Canadiens n'avaient pas d'agent musulman

Dans American Radical, Tamer Elnoury, l’un des rares agents du FBI à être à la fois musulman et arabe, raconte comment il a réussi à gagner la confiance de Chiheb Essaghaier, un citoyen tunisien qui habitait au Québec depuis 2008 et qui y faisait des études doctorales.

Il explique qu’Essaghaier est « apparu sur l’écran radar du FBI » après qu’il soit entré en contact, en ligne, avec des agents d’Al-Qaïda. La police fédérale américaine a alors alerté les autorités canadiennes, qui ont ouvert leur propre enquête sur lui.

Pour s’approcher du suspect, Elnoury raconte avoir personnifié un magnat américain de l’immobilier méprisant le mode de vie occidental et versant ses profits à un homme qui finançait Al-Qaïda, et qu’il présentait comme un oncle habitant outre-mer. Les services de renseignement canadiens, explique-t-il, avaient tenté de s’approcher de lui en 2011, mais en vain.

Les Canadiens n’avaient pas de musulman, alors ils avaient utilisé un Péruvien chrétien. [...] L’espoir était qu’un arabophone aurait une meilleure chance. Tamer Elnoury, dans American Radical

Tamer Elnoury a réussi à s’approcher d’Essaghaier en juin 2012, après s’être organisé pour être assis près de lui dans un vol en direction de la Californie.

Selon lui, le Montréalais d’origine tunisienne a rapidement cru au personnage qu’il avait fabriqué et il s’est rapidement confié. Il parlait notamment d’abattre un avion avec un lance-missile portatif avec son nouvel ami.

En septembre de la même année, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) est entré en contact avec Tamer Elnoury, pour s’enquérir d’une mystérieuse « partie de pêche » à laquelle Esseghaier allaient participer avec un autre individu.

L’agent du FBI les a prévenus qu’il n’en croyait rien.

Il s’est finalement avéré qu’Esseghaier avait rendez-vous avec Raed Jaser pourétudier un pont ferroviaire qu’ils entendaient saboter, afin qu’un train y passant à ce moment soit précipité dans une rivière coulant en dessous, entraînant de nombreux passagers dans la mort.

« Il fallait repenser l'affaire »

C’est lors d’un trajet en voiture vers Toronto que Tamer Elnoury a finalement appris l’existence de ce plan. Chiheb Esseghaier lui a expliqué que des agents d’Al-Qaïda en Iran leur avaient demandé de briser les rails pour causer l’accident. Tamer Elnoury se fera demander d’agir comme guetteur.

Chiheb Esseghaier lui confiera aussi avoir été recruté par des agents d’Al-Qaïda basés à Zahedan, en Iran, en expliquant s’y être rendu deux fois pour s’entraîner et recevoir des instructions. Il révélera aussi qu’Al-Qaïda disposait d’un « soldat » aux États-Unis.

Il fallait repenser l’affaire. Chiheb était notre seul lien avec cet agent dormant américain. Nous ne pouvions d’aucune façon l’arrêter avec que nous ayons identifié l’autre agent dormant. Tamer Elnoury, dans American Radical

Selon Tamer Elnoury, Esseghaier souhaitait aussi rencontrer cet agent dormant, qu’il appelait Al-Amriki (l’Américain). Pendant que l’attaque contre le pont ferroviaire était en préparation, l’agent du FBI le pressait d’organiser une telle rencontre.

Selon lui, un responsable d’Al-Qaïda a finalement décidé d'en tenir une à Dubaï. Il dit avoir été invité à s’y rendre avec Chiheb Essaghaier.

Tamer Elnoury dit qu’il craignait que les autorités canadiennes n’autorisent pas Esseghaier à voyager, et le secrétaire américain à la Justice, Eric Holder, s’est rendu à Ottawa en avril 2013 pour discuter de la situation.

Chiheb Esseghaier et Raed Jaser ont finalement été arrêtés le 22 avril 2013. Moins de deux ans plus tard, ils ont été reconnus coupables de huit chefs d'accusation liés au terrorisme. Ils ont finalement reçu une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 2023.

Tamer Elnoury dit avoir compris la décision, d’autant plus qu’un attentat avait eu lieu une semaine plus tôt pendant le marathon de Boston. Un sentiment de colère s’est tout de même emparé de lui, dans la mesure où ces arrestations ont mis un terme à la seule piste pouvant mener à l’identification de l’agent dormant.

« J’ai eu l’impression que les Canadiens et le FBI avaient gaspillé ce dur travail », écrit-il, avant d’indiquer qu’il a considéré l’opération comme un échec. « Chiheb était beaucoup de choses, mais il n’a jamais été menteur. Personnellement, je n’ai aucun doute qu’il y avait un agent dormant américain » d’Al-Qaïda.