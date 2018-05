Complot pour meurtre : 10 ans de prison pour Maurice Boucher, sa fille acquittée

L'ancien numéro un des Hells Angels, Maurice « Mom » Boucher, est condamné à 10 ans de détention après avoir plaidé coupable à l'accusation de complot pour tuer le caïd de la mafia Raynald Desjardins. Sa fille, qui était elle aussi accusée dans ce dossier, est acquittée.

Les deux dossiers ont été traités vendredi matin par le juge Éric Downs, de la Cour supérieure du Québec.

La peine imposée à Maurice Boucher est une peine symbolique, dans la mesure où elle sera concurrente à celles de prison à perpétuité dont il a écopé pour les meurtres de deux gardiens de prison à la fin des années 1990.

Elle est le résultat d'une suggestion commune qui a été présentée par la poursuite et la défense lors des observations sur la peine, vendredi matin.

En prononçant sa sentence, le juge Downs a souligné l'absence de facteur atténuant qui aurait pu jouer en faveur de l'accusé. Il a aussi émis de sérieux doutes quant à la possibilité de le réhabiliter.

« Tout est bien », a seulement déclaré l'accusé, qui avait plaidé coupable le 17 avril dernier.

Celui qui était visé par le complot, Raynald Desjardins, continue de purger sa peine après avoir été reconnu coupable de complot pour le meurtre de Salvatore Montagna.

Une libération conditionnelle peu probable

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales Matthew Ferguson s'est montré satisfait de la peine imposée à Maurice Boucher, qui aura droit à une libération conditionnelle en 2022.

« Ça pourrait avoir un impact sur sa libération conditionnelle », a-t-il déclaré à sa sortie de la salle d'audience.

L'avocat-criminaliste Richard Dubé partage cette analyse.

« Déjà, je pense que les probabilités que M. Boucher reprenne sa liberté avant même cette affaire étaient quand même assez minces, a-t-il expliqué en entrevue à l'émission Isabelle Richer, sur ICI RDI. Il est détenu dans une unité spéciale de détention depuis 15 ans, et pour reprendre sa liberté, après une accusation de meurtre au premier degré comme c'est le cas, on doit suivre des programmes, montrer patte blanche, admettre... Il était très loin déjà de ce processus de réhabilitation. Alors c'est sûr que cette sentence-là, aujourd'hui, vient alourdir grandement son cas, et puis les probabilités qu'il sorte un jour sont très faibles à cause de ça. »

Sa fille acquittée

La fille de Maurice Boucher, Alexandra Mongeau, a quant à elle été acquittée de l'accusation de complot pour meurtre qui pesait contre elle.

Elle a toutefois plaidé coupable à un chef de possession d'une somme de plus de 5000 $ provenant des fruits de la criminalité – une affaire de recel d'argent liée à la vente de drogue.

Comme suggéré par la poursuite et la défense, Alexandra Mongeau a été condamnée sur le banc à une peine de 21 mois de prison à purger dans la collectivité. Les six premiers mois, elle sera en détention à domicile, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, elle devra respecter un couvre-feu pendant les 15 mois suivants. Une période de probation d'un an suivra la fin de sa peine.

Autre condition : la jeune femme ne pourra plus communiquer avec son père que par courrier, et encore, celui-ci pourra être intercepté et lu par les autorités.

Le juge Downs a d'ailleurs dénoncé vendredi matin la « manipulation » exercée par Maurice Boucher sur sa fille afin de fomenter l'assassinat de Raynald Desjardins.

Me Dubé croit que ces accusations réduites à l'endroit d'Alexandra Mongeau sont le fruit d'une négociation entre les deux parties.

« C'est typique », a-t-il jugé. « Souvent on va laisser partir la femme présente sur les lieux d'un crime, et dans ce cas-ci c'est sa fille, alors ça nous apparaît évident que c'était au centre de cette négociation-là. »

Alexandra Mongeau et son père ont été arrêtés en novembre 2015 lors d'une vaste opération policière contre le crime organisé.

Un troisième individu fait face à une accusation de complot pour tuer Raynald Desjardins. Son procès aura lieu en 2019.

Avec les informations de Marie-Ève Cousineau et de Marc Verreault